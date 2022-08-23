Domates gribi nedir, semptomları nelerdir? Domates gribi nasıl bulaşır? Domates gribi ölümcül mü?

Domates gribi nedir, belirtileri nelerdir? Ya Çin ya da Hindistan uyruklu olarak ortaya çıkan virüslere bir yenisi eklendi: Domates virüsü. Hindistan'da görülen ve Lancet dergisi tarafından aktarılan domates gribi hakkında henüz çok bilgi elde edilmese de, ölümcül olmadığı, gribin bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Domates gribi nasıl bulaşır? Domates gribi ölümcül mü? Domates gribi semptomları, Domates gribi tedavisi ve hakkında merak edilen detaylar...

Ya Çin ya da Hindistan uyruklu olarak ortaya çıkan virüslere bir yenisi eklendi: Domates virüsü. Hindistan'da görülen ve Lancet dergisi tarafından aktarılan domates gribi hakkında henüz çok bilgi elde edilmese de, ölümcül olmadığı, gribin bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Domates gribi nasıl bulaşır? Domates gribi ölümcül mü? Domates gribi semptomları, Domates gribi tedavisi ve hakkında merak edilen detaylar...

Domates gribi nedir?

Lancet (haftalık hakemli genel tıp dergisi) raporuna göre; Domates Gribi yaşamı tehdit etmeyen, ancak daha fazla salgınları önlemek için dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken "yüksek derecede bulaşıcı" bir hastalık. Nadir görülen bu viral enfeksiyonun yaşamı tehdit edici unsurlar taşımadığı düşünülüyor. Ancak COVID-19 pandemisinin deneyimleri nedeniyle, daha fazla salgını önlemek için dikkatli bir yönetimin ele alınması gerektiği savunuluyor.

Domates gribi belirtileri

Domates gribi semptomları yaygın olan dang humması ve Chikungunya virüsüne benziyor, ancak onlar gibi görünmüyor. Domates virüsü olarak adlandırmasının sebebi, diğer virüsler gibi değil de domates kadar büyüyebilen ve domates gibi kırmızı olan küçük üzüm benzeri kabarcıklara sebep olması.

Domates gribi belirtileri;

- ciltte görünen ağrılı, kırmızı kabarcıklar

- ateş

- tükenmişlik- yorgunluk, bitkinlik

- eklem ağrısı

- kusma

- ishal

- dehidrasyon (su kaybı)

- vücut ağrıları

- yaygın grip benzeri semptomlar görülebilir.

Domates gribi nasıl bulaşır?

Hindistan kaynaklı verilerden elde edilen bilgilere göre; Domates Çiçeği virüsü olarak da adlandırılan domates gribi hastalığı bulaşıcı bir tür. Hastalığın gözlemlendiği vakalara temas edenler için gözlem süresi bulunuyor. Bu hastalık da temas yolu ile bulaşıyor.

Domates gribi ölümcül mü?

Domates virüsü olarak da adlandırılan domates gribinin ölümcül olmadığı aktarıldı. Gribin atlatılması için dinlenme ve bol sıvı tüketimi öneriliyor.

Domates gribi tedavisi

Normal grip semptomlarının belirlendiği domates gribi; dinlenme, bol sıvı tüketimi ve ilaç ile tedavi ediliyor. Tedavi esnasında hastanın direnci, bağışıklığı da büyük önem taşıyor.