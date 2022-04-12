Dikişin iyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir. Hastaların akıllarında; 'Dikişli yere kaç gün su değmez? Dikişler kendiliğinden ne zaman düşer? Dikiş atıldıktan kaç gün sonra banyo yapılır?' şeklinde sorular beliriyor. Peki ama dikiş attırdıktan sonra nasıl bir yol izlemeli? İşte merak edilen dikiş detayları...

Dikişin iyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterir. Hastaların akıllarında; "Dikişli yere kaç gün su değmez? Dikişler kendiliğinden ne zaman düşer? Dikiş atıldıktan kaç gün sonra banyo yapılır?" şeklinde sorular beliriyor. Peki ama dikiş attırdıktan sonra nasıl bir yol izlemeli? İşte merak edilen dikiş detayları...

Dikişli yere kaç gün su değmez?

Yaranın yeri, durumu, genişliği gibi durumlar suyu değdirme bakımından önemli kriterlerdir. Bu gibi kriterler göz önünde bulundurularak dikiş sonrası 48-72 saat ıslatılmaması ve yıkanmaması en doğru karar olacaktır. Cildin en üst tabakasının iyileşmesi bu sürede tamamlanır.

Dikişler kendiliğinden ne zaman düşer?

Genel olarak cerrahi dikişler 5-7 gün içinde yüzden, 10 gün içinde kafa derisinden, 7 gün içinde boyundan, 10-14 gün içinde gövde ve kollardan ve 14-21 gün içinde bacaklardan alınır.

Fakat bu durum yine yaranın durumu ve derinliğine göre farklılık göstermektedir. Bazı durumlarda da dikişlerin bir kısmı alınır ve bir kısmı için yine bekleme süresi verilir.

Dikiş atıldıktan kaç gün sonra banyo yapılır?

Dikiş sonrası banyo konusu, dikişe su değdirme konusuyla doğru orantılı bir sorudur. Eğer elzem bir durum söz konusu ise ve yara tamamen kapatıldıktan sonra duş alınabiliyorsa, banyo yapılabilir.

Fakat 48-72 saat boyunca dikişin hiçbir şekilde su görmemesi gerekmektedir.