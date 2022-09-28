Cilt kuruluğu neden olur? Kuruluk hangi vitamin eksikliğinden olur? El, yüz ve dudakların kurumasının nedenleri

Cilt kuruluğu neden olur? Kuruluk hangi vitamin eksikliğinden olur? Mevsim geçişleri ile birlikte artan kuruluğun nedenini merak ediliyor. Çok can yakan ve beraberinde kanamalara sebep olan kuruluk hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Kuruluk için hangi doktora gidilir? Hangi vitamin eksikliği kuruluk ve çatlak yapar? El, yüz ve dudakların kurumasının nedenleri.

Cilt kuruluğu neden olur? Kuruluk hangi vitamin eksikliğinden olur? Mevsim geçişleri ile birlikte artan kuruluğun nedenini merak ediliyor. Çok can yakan ve beraberinde kanamalara sebep olan kuruluk hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Kuruluk için hangi doktora gidilir? Hangi vitamin eksikliği kuruluk ve çatlak yapar? El, yüz ve dudakların kurumasının nedenleri.

Cilt kuruluğu neden olur?

- Kış aylarına girmemizle birlikte sıcaklık düşeceği için önceki sıcaklık ve neme alışkın olan cilt, bu değişime tepki verir. Soğuk havalarda, mevsim geçişlerinde cilt kuruluğuna sıklıkla rastlanır.

- Soğuk havaların dışında sıcak havalarda da aynı şekilde nemsiz kalmak; soba, şömine, kalorifer gibi havayı kurutan eşyalar nedeniyle derinin kuruması da görülebilir.

- Sıcak suya fazla maruz kalmak, vücut nemini ve vücut yağını azaltabileceği için sıcak banyolarda kuruluğa sebebiyet verir.

- Sabun deterjan gibi cilde direkt temas eden kozmetik ürünleri de, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir şekilde kuruluk yapabilir.

- Atopik dermatit ve sedef hastalığı olan kişilerde; ciltte kuruma pullanma görülebilir.

- Elleri ya da yüzü sıklıkla yıkamak da kurumaya sebebiyet verir.

- Hormonların yükselmesi ya da hormonların düşmesi de ciltte kurumalara sebebiyet verir. Bunun en önemli örneği, hamilelik ve regl dönemlerinde yaşanan kurulukya da yağlanmalardır.

- Hastalanmak, vücutta iltihabın artması da tepkime olarak kuruluğa neden olur.

Kuruluk hangi vitamin eksikliğinden olur?

Cildin kuruluğuna sebep olan vitaminlerin başında D vitamini, C vitamini ve A vitamini gelmektedir.

D Vitamini

D vitamini eksikliği ciltte kurumaya sebep olabilir. Cilt bariyerinin oluşmasında, hücrelerin büyümesi, yenilenmesinde ve cilt bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan d vitamini; eksilme ile birlikte ciltte kuruma ve çatlamalara sebep olabilir.

Yapılan araştırmalarda düşük D vitamini düzeyi ile egzama ve sedef hastalığı gibi kuru cilde neden olan durumlar arasında bağlantı saptanmıştır.

C Vitamini

Güçlü bir antioksidan ve kolajen üretiminin bir parçası olan c vitamini de, eksikliğinde kurumalara neden olacaktır. Yapılan araştırmalarda c vitamini tüketiminin cilt nemini arttırdığı gözlemlenmiştir.

A Vitamini

Deri, göz, üreme organı sağlığı, bağışıklık sistemi için oldukça önemli olan a vitamini; vücudun kuruluk ve yağlılık oranını dengede tutar.

Bir a vitamini olan retinol, yeni deri hücrelerinin üretimini uyarır. Dolayısıyla vücutta a vitamini eksikliği, bu bağlamda da retinol eksikliği, ciltte aşırı kuruluk yapar.

El, yüz ve dudakların kurumasının nedenleri

Yukarıda da belirtildiği gibi; vitamini eksikliği, sıcak ya da soğuk havanın dengesizliği, vücudun çok suya maruz kalması, çeşitli hastalıklar ya da hormonal sebepler cildin kurumasına neden olabilir.

Bu gibi sorunların altında yatan sebepleri öğrenmek için bir uzmana danışmak gerekir.

Ciltteki kuruluk için hangi doktora gidilir?

Cilt problemleri için bir dermatologa başvurmak gerekir. Fakat yukarıda bahsedilen vitamin eksikliği ya da belli bir iltihaplanma nedeniyle yaşanan cilt kurulukları varsa, dahiliyeye giderek, doktorunuzun sizi yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.