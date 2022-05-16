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TIMETURK / SAĞLIK / Burun kanamasında ne yapılır? Evde burun kanaması nasıl durdurulur? Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım?

Burun kanamasında ne yapılır? Evde burun kanaması nasıl durdurulur? Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım?

Burun kanamasında ne yapılır? Her yaz karşılaştığımız burun kanamasının altında farklı sebepler yatıyor olabilir. Genel olarak sıcak havalarda karşılaşılan burun kanaması sadece sıcak nedeniyle nüksetmez. Peki ama burun neden kanar ve kanama esnasında neler yapılmalıdır? Evde burun kanaması nasıl durdurulur? Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-05-16 12:37:13
Burun kanamasında ne yapılır? Evde burun kanaması nasıl durdurulur? Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım?

Her yaz karşılaştığımız burun kanamasının altında farklı sebepler yatıyor olabilir. Genel olarak sıcak havalarda karşılaşılan burun kanaması sadece sıcak nedeniyle nüksetmez. Peki ama burun neden kanar ve kanama esnasında neler yapılmalıdır? Evde burun kanaması nasıl durdurulur? Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım? İşte detaylar...

Burun neden kanar?

Alerjen durumlar, pıhtılaşma sorunları, kılcal damar çatlaması ve tansiyon gibi hastalıklar burun kanamasına sebep olur.

Hangi sebepten dolayı olursa olsun burun kanaması esnasında, kafa öne eğilmeli ve enseye buz kompresi yapılmalıdır.

Burun kanamasında ne yapılır?

Burun kanaması esnasında ilk yapılması gereken, kafayı öne doğru eğmek olacaktır. Daha sonra ikişer saniye burnu sıkmak gerekir. Bu baskıları devamlı tekrar etmek gerekir.

Aynı zamanda ense ve kafanın üst kısmına buz kompresi yapmak gerekir.

Burun kanaması durmuyor ne yapmalıyım?

Burun kanamalarınız tekrar ediyor, kanama sıklığı artıyor veya kanama durmuyorsa kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir.
Enseye buz koyduktan 2-3 dakika sonra dahi hala kanama devam ediyorsa, durum ciddi olabilir.
Eğer baş dönmesi ve göz kararması gibi bir durumu da beraberinde yaşıyorsanız, ambulans çağırmanızda ya da bir yakınınız tarafından hastaneye ulaştırılmanızda fayda vardır.

Burun kanamasında yatmak doğru mu?

Burun kanaması esnasında bilinenin aksine, yatılmamalıdır. Eğer baş dönmesi ve benzeri durumla karşılaşıldığında, mümkünse yüzüstü ya da yan yatılması gerekir.

Kanamanın geriye doğru akmaması için doğru pozisyon bulunmalıdır.

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