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Burun kanaması ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner?

TIMETURK / SAĞLIK / Burun kanaması ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner?

Burun kanaması ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner?

Burun kanaması ne yapmak gerekir? Burun kanamasının altında yatan birçok sebep olabilir. Burun kanaması bir hastalığın habercisi de olabilir. Peki ama aniden gelişen bu kanamalar için ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner? Burun kanamasına ne iyi gelir evde? Burun kanamasında nasıl yatılır? İşte yanıtlar...

2 Saat Önce
2022-04-26 13:30:51
Burun kanaması ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner?

Burun kanamasının altında yatan birçok sebep olabilir. Burun kanaması bir hastalığın habercisi de olabilir. Peki ama aniden gelişen bu kanamalar için ne yapmak gerekir? Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı? Burun kanaması nasıl diner? Burun kanamasına ne iyi gelir evde? Burun kanamasında nasıl yatılır? İşte yanıtlar...

Burun kanaması ne yapmak gerekir?

Alerjen durumlar, pıhtılaşma sorunları, kılcal damar çatlaması ve tansiyon gibi hastalıklar burun kanamasına sebep olur.

Hangi sebepten dolayı olursa olsun burun kanaması esnasında, kafa öne eğilmeli ve enseye buz kompresi yapılmalıdır.

Burun kanaması sırasında ne yapılmamalı?

Burun kanaması esnasında yapılmaması gerekenlerin başında, yatmak geliyor. Burnu kanayan kişinin kesinlikle yatmaması gerekiyor.

Kanama esnasında başı öne eğmek, enseye buz koymak ve dinlenmek gerekir.

Burun kanaması nasıl diner?

Burun kanaması esnasında ilk yapılması gereken, kafayı öne doğru eğmek olacaktır. Daha sonra ikişer saniye burnu sıkmak gerekir. Bu baskıları devamlı tekrar etmek gerekir.

Bunun yanı sıra enseye buz koymak da gerekir.

Burun kanamasında nasıl yatılır?

Burun kanaması esnasında bilinenin aksine, yatılmamalıdır. Eğer baş dönmesi ve benzeri durumla karşılaşıldığında, mümkünse yüzüstü ya da yan yatılması gerekir.

Kanamanın geriye doğru akmaması için doğru pozisyon bulunmalıdır.

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