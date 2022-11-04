Bakterileri öldüren ağız gargarası | Ağızdaki bakteriler nasıl temizlenir?

Bakterileri öldüren ağız gargarası kullanmak, ferah bir nefese kavuşmak demek. Bitkilerden yararlanarak ya da evinizdeki baharatlarla da ağız gargarası yapmanız mümkün. Peki ağızdaki bakteriler nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Bakterileri öldüren ağız gargarası kullanmak, ferah bir nefese kavuşmak demek. Bitkilerden yararlanarak ya da evinizdeki baharatlarla da ağız gargarası yapmanız mümkün. Peki ağızdaki bakteriler nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Ağızdaki bakteriler

Ağızdaki bakteriler; özellikle diş yüzeyi, çukurları, çatlaklar dil yüzeyinde yaşayar. Şeker ve nişastalarla beslenen bu bakteriler çürük oluşumuna neden olur. Düzenli temizlenmesi gerekir.

Bakterileri öldüren ağız gargarası

Bir çay kaşığı zencefili bardağı alıp üzerine, bir çay bardağı kadar kaynar su ilave edin. Soğuduktan sonra yudum yudum alıp, gargara şeklinde kullanabilirsiniz.

Eğer diş etlerinizin kanamasından şikayetçiyseniz, ağzınıza ça kaşığının ucuyla bir miktar tuz ve bir miktar su alıp gargara yapabilirsiniz. Tuz hem ağız içindeki bakterileri öldürür hem de kanamanın durmasını sağlar. (Canınızı yakmaz)

Ağız içindeki bakteriler nasıl ölür?

Ağız içindeki bakteriler süt, şeker ve karbonhidrat tüketimine bağlı olarak artar. Dolayısıyla benzeri yiyecekleri tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra karanfil ve nane çiğnemek de ağızdaki bakterileri öldürüp temiz bir koku bırakır.

Acı tüketimi

Aynı zamanda şalgam, şalgam suyu, pul biber gibi baharatların tüketilmesi de bakterilerin ölmesine neden olur.

Bitki çayları

En etkili yöntem ise yudum yudum bitki çayı içmektir. Zerdeçal, zencefil, kekik, ekinezya, nane ve limon çayı tüketmek bakterilerin üremesini engeller, bakterileri öldürür.

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