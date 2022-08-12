Bakan Koca’dan yönetmelik mesajı: Performans Sistemi’nin fişi çekildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete’de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi’nin fişi çekildi' dedi.

Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren ‘Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

“PERFORMANS SİSTEMİ'NİN FİŞİ ÇEKİLDİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelikle ilgili Twitter hesabından bazı paylaşımlar yaptı. Koca, “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete'de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi'nin fişi çekildi” dedi.

“YÖNETMELİĞİN TEKNİK ANLATIMI SEBEBİYLE ANLAŞILMAYAN NOKTALAR VAR”

Koca, yeni mesajında ise “Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz. ‘Performansa göre ek ödeme' yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi” ifadelerini kullandı.