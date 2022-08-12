Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?

Binlerce sağlık çalışanının uzun süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği devreye girdi. Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Kimin ne kadar ücret alacağını Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş açıkladı.

Dün yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği hakkında bir televizyon kanalında merak edilen soruları cevaplandıran Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

EN YÜKSEK EK ÖDEME HANGİ GRUBA YAPILACAK, BU GRUBUN SABİT TOPLAM ÖDEMESİ EK ÖDEME İLE NE KADAR YÜKSELECEK?

''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak''

UZMAN HEKİMLER NE KADAR EK ÖDEME ALACAK, MAAŞLARIYLA BİRLİKTE AYLIK ÖDEMELERİ NE KADAR YÜKSELECEK?

''Uygulama ayırt etmeksizin bütün uzman hekimleri kapsıyor. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanıyorlar. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar''

ASİSTAN HEKİMLERİN EK ÖDEME TUTARI NE OLACAK, AYLIK SABİT ÖDEMELERİNE NASIL YANSIYACAK?

"Bu gruba da 7 bin 500 liraya yakın bir ek ödeme düzenlemesi yapılmış oldu''

HEMŞİRELER VE TEKNİKERLER İÇİN NASIL BİR DÜZENLEME BELİRLENDİ?

"Öncelikle aralık ayında yapılan düzenleme bütüncül bir düzenleme değildi. Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak''

TEŞVİK ÖDEMESİ ARALIĞI NASIL, NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

''Teşvik ödemesi alınan sabit maaşların dışında belirlenen kriterlere göre her bir çalışanı ilgilendiren yönergelerle belirlenecek oranlar var. Burada da 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar gidebilecek ilave teşvik ücretleri alınabilecek''

HEKİMLER İLE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAK EK ÖDEMELER ARASINDAKİ FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

''Biz sağlık çalışanlarının taban ücretlerinin artırılması gerektiğini özellikle söyledik. Burada taban ücretleri arıtıldı ama teşvik kısmı da var. Taban kısmında eksik bırakılmış kısmın teşvik ile mutlaka verilmesi gerekiyor. Elbetteki hekimlerimizin maaşları artsın ancak arada çok ciddi bir makas oluştu. Diğer sağlık çalışanlarının da maaşlarının da artırılması gerekiyor''