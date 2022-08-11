Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı: 'Ekim sonu eczaneler kapanabilir'

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, çoğu eczanenin batma noktasına geldiğini ifade ederek, ekim sonunda yapılması planlanan büyük mitinge kadar eczacıların talepleri karşılanmazsa, kapanma yoluna gidebileceklerini söyledi.

Independent'e konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Fahrettin Koca'yla yaptıkları toplantıyı "taleplerden çok uzak" gördüklerini belirterek, "Sayın Bakan kendisinin çok da bir şey yapamayacağını ifade ederek, topu maliyeye ve kurumlara attı" dedi.

Bu nedenle eylem planları yapıldığını ifade eden Ercanlı, "eylemlilik süreci başladı" diyerek ekim ayı sonunda büyük bir miting planlandığını söyledi.

Eczacılar odaları olarak taleplerinin, eylemin daha erken tarihte gerçekleşmesi olduğunu aktaran Ercanlı, "Kısa sürede tamamlanıp eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik ama Türk Eczacıları Birliği (TEB) sürece yayma kararı aldı. Sorunlar çözülmezse ekim sonu eczaneler kapanabilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 40 binin üzerinde eczacı var"

Ülkede 25 bin civarında eczane ve 40 binin üzerinde de eczacının bulunduğu bilgisini paylaşan Ercanlı, çalışanlar ve ailelerle birlikte ciddi bir sayıya ulaşıldığını belirterek, mevcut iktidarın bu durumu dikkate alması gerektiğini savundu.

Eczacıları grev sürecine getiren duruma ilişkin de yorum yapan Taner Ercanlı, "Ekonomi erimiş vaziyette. Kira artışları, elektrik, su gibi uygulamalar ve pahalılık, yaşamsal anlamda ayakta kalmaya olanak kılmıyor. Kamuda görev yapan meslektaşlarımız 7-8 bin TL maaş alıyor, emekli eczacılarımız 4-5 bin TL kazanıyor, açlık sınırının altında. Kamuda eczacılar bir bir istifa ediyor. Hekim, diş hekimi ile ilgili düzenleme yapılırken eczacılar dahil edilmiyor" eleştirisinde bulundu. Eczanelerin batmamak için direndiğini, her iki eczaneden birinin kapatma noktasına geldiğini, sermayelerinin eridiğini ve kredi borcunun katlandığını dile getiren Ercanlı, kamuda çalışanlar ve emekli olanların da sıkıntıda olduğunu kaydetti.

"Kamuda 10 bine yakın eczacı çalışması gerekirken, bu sayı 3 bin 300"

Eczanelerdeki istihdam sorunu ve kadro problemi de en büyük sıkıntıların başında geliyor. Kamuda 10 bine yakın eczacı çalışması gerekirken, bu sayının 3 bin 300 olduğunu belirten Ercanlı, bir eczacının üç kişilik iş yaptığı yorumunda bulundu.

"Eğitim de yetersiz"

Ülkedeki eczacılık eğitiminin geldiği noktayı da eleştiren Ercanlı, "Bölüm sayısı 60'a ulaşmış ama ne yeterli akademisyenleri var ne de laboratuvarları. Yeterli sayıda akademisyeni olmayan eczacılık fakülteleri mi olur? Sağlıkla ilgili bir iş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

3 maddede eczacıların talepleri

- İlaç fiyat kararnamesinin bir an önce bareme göre olan eczacı karlılıklarının değiştirilmesi yani artırılarak eczacılara nefes aldırılması.

- Üniversite puanlarına göre eczacılık bölümünün 100 bin barajından 50 bine çekilmesi... Üniversitelerin Ar-ge merkezinin olması, kontenjanların azaltılması...

- Emekli eczacıların ve kamudakilerin özlük hakları verilmesi...