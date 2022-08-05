Eczacılar neden iş bırakıyor? Eczacılar ne zaman iş bırakacak? Hangi ilaçlar bulunamıyor?

İlaç krizi büyüyor! Eczacılar, ilaç fiyat kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları için ülke genelinde iş bırakmaya karar verdi. “Meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor' diyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, 'İki eczaneden birisi kapatma tehlikesi ile karşı karşıya” açıklamasını yaptı.

Artışı önlenemeyen enflasyon ve Türk Lirası'nın değer kaybının hızla artması sebebiyle birçok sektör ayakta kalmakta zorlanıyor. Bunlardan biri olan eczacılık sektörü de, uzun süredir yaptıkları çağrılara rağmen sonuç elde edemeyince greve gitme kararı aldı.

Son olarak eczacıların kârlılık oranlarını belirleyen ilaç fiyat kararnamesinde temmuzda yapılan güncelleme, durumlarına iyileştirme sağlamadı. 100 liraya kadar olan bir ilaçtan, daha önce yüzde 25 kâr eden eczacılar için bu oran yüzde 28'e çıktı. 200 liranın üzerindeki ilaçlarda ise yüzde 12'den yüzde 13'e yükseldi. Güncellemeyi yeterli bulmayan eczacılar, ülke genelinde iş bırakacak.

'Hizmet aksamayacak'

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre, Türkiye'de yaklaşık 25 bin eczane bulunuyor. Eylem takvimini ilerleyen günlerde açıklayacak olan eczacılar, nöbetçi eczane sayısını arttırarak eczane hizmetlerini aksatmayacak.

'İki eczaneden biri kapatma tehlikesiyle karşı karşıya'

İlaç fiyat kararnamesinin yeniden güncellenmesini isteyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, “Aksi takdirde eczacılar olarak ayakta kalamayacağız” dedi. Özcan, “Eczacıların kârını belirleyen TL baremi 13 yıl öncesine ait. 13 yıl önceki 10 TL, bugünkü 10 TL değil. Bizim kârımız her güncellemede eriyor. Her zamla bu kârın düşmesi, bizi kredi çekmeye itti. Meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor. İki eczaneden biri kapatma tehlikesi ile karşı karşıya. Güncelleme, enflasyon oranında yapılmadığı için bizi tatmin etmedi. Yaşayabilmek için bu eylem kararını almak durumunda kaldık” diye konuştu.

'Firmalar, zam alamadıkları için piyasaya ilaç sürmüyor'

İlaç firmalarının ise istediği zammı alamadığı için piyasaya ilaç sürmemeyi tercih ettiğini belirten Özcan; hormon ilaçları, antidepresanlar, tansiyon, kanser ve diyabet ilaçlarını bulmakta zorluk çektiklerini vurguladı. Özcan, şöyle konuştu

“İlaç kuru şu an 7-8 euro olarak hesaplanıyor. Ancak gerçek ve yaşadığımız kur 17-18 bandını geçti. İlaç şirketleri maliyetlerini karşılayamadığı için devlet ile karşı karşıya geliyor. Ülkemizin ilaç fiyat politikası nedeniyle yeni üretilen ilaç bileşenlerinin de çok büyük bir bölümü Türkiye'ye girmiyor. Çünkü firmalar istedikleri ödemeyi alamıyor. Avrupa'da sattığı 100 euro'luk ürünü ‘Türkiye'de 10 euro'ya satacaksın' dayatması bir firmanın talebini karşılamaz. O nedenle hastalıklarla ilgili çıkan yeni bileşenleri, ülkemizde göremiyoruz. Bunların sayısı giderek artıyor.”