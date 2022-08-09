DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9619 ₺

EURO

18,3176 ₺

ALTIN

1.033,95 ₺

BİST

2.785,16 ₺

TIMETURK / SAĞLIK / AB İlaç Kurumu, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

AB İlaç Kurumu, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.

1 Saat Önce
2022-08-09 22:51:14
AB İlaç Kurumu, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi.

Omicron varyantına etkili yeni COVID aşılarının Eylül'de hazır olması bekleniyor! Omicron varyantı nedir?
İLİŞKİLİ HABEROmicron varyantına etkili yeni COVID aşılarının Eylül'de hazır olması bekleniyor! Omicron varyantı nedir?

EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.

Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği mRNA temelli Kovid-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA'dan onay almıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş