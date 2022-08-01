Omicron varyantına etkili yeni COVID aşılarının Eylül'de hazır olması bekleniyor! Omicron varyantı nedir?

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) yaptığı açıklamada, Omicron koronavirüs alt varyantlarını hedef alacak şekilde güncellenen Moderna ve Pfizer güçlendirici aşılarının sonbaharın başlarında sunulabileceğini ve federal sağlık kurumlarının onayını bekleyebileceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), aşı üreticilerine Haziran ayında güçlendirici aşılara Omicron BA.4/5 varyantlarını eklemek ve iki varyantı da içeren bir aşı oluşturmak üzere güncellemelerini tavsiye etmişti.

CNN'e konuşan bir FDA sözcüsü, "Pfizer ve Moderna, modifiye aşıların Eylül ayına kadar mevcut olmasını beklediklerini belirttiler" dedi.

Siparişler verildi

ABD Hükümeri hem Biontech hem de Moderna'nın modifiye aşıları için siparişlerini vermiş bulunuyor.

FDA sözcüsü, ajansın "FDA'nın güvenlik ve etkinlik incelemesinin ardından, gelişen halk sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için bu sonbaharda modifiye edilmiş COVID-19 aşılarının mevcut olmasını sağlamak için" son birkaç aydır aşı üreticileriyle yakın bir şekilde çalıştığını söyledi. FDA, COVID-19 aşılarını kullanılabilir hale getirmek için başvuruları hızla gözden geçirecek.

Omicron varyantı nedir?

Omicron varyantı, ilk olarak 24 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen SARS-CoV-2'nin varyantıdır. Omicron, bronşlarda Delta varyantından yaklaşık 70 kat daha hızlı çoğalır. .