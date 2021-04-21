Rusya tarih verdi… ’21 Mayıs akşamına kadar’

Onlarca savaş gemisine 50'yi aşkın jet katıldı, bugün kameralar karşısına geçen Rusya lideri Putin kırmızı çizgiyi çekti. ABD'li uydu şirketi uzaydan çekilmiş fotoğrafları yayınladı, cephe hattının diğer tarafında ise büyük bir kriz var. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

Son 50 yılın en büyük askeri sevkiyatının ardından Karadeniz'e devasa bir ordu yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okuyup düğmeye bastı.

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki Angarsky eğitim alanına konuşlandırılan binlerce askerin uydu görüntülerini dünya ile paylaştı.

Maxar'ın gökyüzünden çektiği fotoğraflar arasında, yine Karadeniz kıyısındaki Kırım'da bulunan Opuk eğitim alanında bekleyen ordu birlikleri göze çarpıyor.

Voronezh'deki Pogorovo eğitim alanında binlerce tank dikkat çekerken, Morozovsk hava üssünde kalkışa hazırlanan 11 SU-34 savaş uçağı da yine objektife yansıdı.

Kırım'daki Saki hava üssünde ise birçok filodan Karadeniz'e kaydırılan onlarca savaş uçağı var. Rusya lideri Putin, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e doğru yöneldiği saatlerde bir gövde gösterisine girişti.

GEMİLER FÜZE ATEŞLEDİ, JETLER ALÇAKTAN UÇTU

Karadeniz'e Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı'nı kapatan Putin, onlarca savaş gemisi ve sayıları 50'yi bulan jetin katıldığı gövde gösterisinde çok sayıda füze ateşledi.

Rus ordu televizyonu Zvezda'nın ekrana getirdiği görüntülerde, daha önce Suriye'deki operasyonlarda kullanılan Amiral Essen firkateyninin ilk kez Caliber füzeleri ateşlediği görüldü.

Karadeniz'i alev topuna çeviren 20'yi aşkın savaş gemisine su üzerinde alçaktan uçan 50 adet jet de katıldı. Moskova, tatbikatta saldırı amaçlı kullanılan araçlar bulunmasına rağmen rutin savunma amaçlı bir gösteri düzenlendiğini savunuyor.

Rus medyasına konuşan bir askeri sözcü, alçaktan uçan jetleri "Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetlerinin üç filosu, bir saldırıda konum elde etmek için tatbikatlar düzenledi" sözleriyle değerlendirdi. Karadeniz'deki sıcak gelişmelere geniş yer ayıran İngiliz medyası ise, dört Rus Ropucha sınıfı geminin bir saldırı hazırlığı için 15'ten savaş gemisine katılarak bir araya geldiğini aktarıyor.

RUSYA TARİH VERDİ

ABD ile gerginlik artarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'a bugün elçiliğin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota sunulduğu, bu kişilerin 21 Mayıs akşamına kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “21 Nisan'da ABD'nin Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çağrılarak, kendisine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota sunuldu. Bu kişilerin 21 Mayıs gün sonuna kadar ülkemizi terk etmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.

TELEVİZYONLAR CANLI YAYINLADI

Rusya lideri Putin, her yıl geleneksel olarak parlamento üyelerine yaptığı konuşmada beklendiği gibi sözü Ukrayna krizine getirdi ve Moskova'nın provokasyonlara karşılık vereceğini söyledi: "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar."

Hiçbir ülkenin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyleyen Putin, Moskova'nın diğer ülkelerle iyi ilişkiler istediğini ancak bazılarının Rusya'yı suçlamayı spor haline getirdiğini savundu.

TANK MUHAREBESİNE HAZIRLANIYOR

Cephenin Ukrayna tarafında ise, Kiev yönetimi Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı bekliyor. Ukraynalı bir subay, "Ukrayna ordusu bu gemileri çok ciddiye alıyor" dedi.

Subay şöyle devam etti: "Rus senaryolarından birinin, Kırım'a su sağlamak için güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek için işgal altındaki Kırım'dan deniz ve hava saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz."

Yerel medya ayrıca, Putin'in Ukrayna ile bir tank muharebesine hazırlandığını, Kırım'ın kuzeyindeki Krasnoperekopsk'a taşınan tankların Ukrayna'ya söz konusu noktadan giriş yapacağını yazdı.

PUTİN KIRIM ÇEVRESİNİ 6 AY KAPATABİLİR

Kremlin yanlısı medyada çıkan haberlere göre Putin, Karadeniz'in bazı kısımlarını yabancı ve askeri gemilere altı ay boyunca kesmeyi planlıyor.

Bu, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının doğu ucundaki Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına erişimi içerebilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Pazartesi günü "Bu, Moskova'nın Ukrayna'yı baltalamak ve istikrarı bozmak için devam eden kampanyasında bir başka nedensiz gerilim anlamına geliyor" deyip ekledi:

"Bu gelişmenin, Rusya'nın işgal altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınırları çevresinde, 2014'teki işgalden bu yana görülmeyen seviyelerde yığınak yapması sırasında gelmesi, özellikle rahatsız edici."

SÜRPRİZ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, Pazartesi akşamı sürpriz bir çıkış yaparak Rus mevkidaşı Putin'le yedi yıldır silah seslerinin kesilmediği Donbas'ta bir araya gelmeyi önerdi.

Facebook'tan bir görüntülü mesaj yayınlayan Zelenskiy, çağrısında, "Sayın Putin: Daha da ileri gitmeye ve sizi savaşın olduğu yerin, yani Donbas'ın herhangi bir yerinde buluşmaya davet etmeye hazırım" dedi:

"Vatandaşlarımızın savaşın sekizinci yılında, Avrupa için canı pahasına kalkan olan bir ülkenin sadece ortaklar olarak değil, aynı takımın oyuncuları olarak da doğrudan sahada, omuz omuza destek alacağına dair net işaretlere ihtiyacı var.

Ukrayna, çatışmayı diplomasi yoluyla bitirmek istiyor ancak saldırıya uğrarsa kendini savunmaya hazır. Ukrayna savaşı istiyor mu? Hayır. Ama Ukrayna savaşa hazır mı? Evet."

UKRAYNA ASKERLERİ SAVAŞMAK İSTEMİYOR

Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri, Milli Savunma Bakanlığı'na toplu mektuplar göndererek savaşmayı reddettiklerini duyurdu. 1 Nisan'dan bu yana 16'sı subay olmak üzere 40'tan fazla Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Tugayından istifa etti.

Ukrayna medyasına göre kitlesel çıkışın arkasındaki sebep, personelin düşük psikolojik durumunun yanı sıra onları korkutan düşmanlıkların yeniden başlaması söylentileri.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, cephede asker bulunmaması nedeniyle 14. Tugay komutanı Albay Sergey Voiçenko'nun bölgeye yedek kuvvetler gönderdiğini de söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.