Rusya, Kırım’daki su tesislerini ele geçirmek için saldırı hazırlığında

The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, askeri bir raporda Rusya’nın Kırım’daki su tesislerini güvence altına almak amacıyla Ukrayna'ya yönelik saldırı planladığı ileri sürüldü.

The Mirror gazetesinin 'askeri kaynaklara' dayandığı haberine göre, Rusya'ya ait dört Ropucha sınıfı geminin saldırı hazırlığı için İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçen ve sayıları 15'i geçen diğer savaş gemilerine katıldığı bildirildi.

Habere göre askeri bir rapor, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca ve işgal altındaki Kırım yarımadasında bulundurduğu 150.000'den fazla asker nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ortasında geldi.

The Mirror'a konuşan üst düzey Ukraynalı askeri kaynak, “Rus senaryolarından birinin Kırım'a su sağlayan Ukrayna'nın güneyindeki su tedarik tesislerini ele geçirmek için işgal altındaki Kırım'dan amfibi ve hava saldırısı olabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Gazetenin ulaştığı kaynaklara göre, 'en olası' saldırı planının Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan güney Ukrayna'ya denizden ve karadan saldırı olacağı belirtildi.

Rapora göre kötü hava koşulları, olası kara saldırısını birkaç hafta geciktirmiş olabilir.

Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna, Kırım'a giden su kaynağının çoğunu kesmiş ve bu durum ciddi su kıtlığı sıkıntısına yol açmıştı.

150 bin Rus askeri

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna sınırındaki durum ve Rus birliklerinin takviyesi endişe vericidir. Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor” ifadesini kullanmıştı.

Rus ordusu ise, NATO'nun 'Rusya'yı tehdit eden' tatbikatlarına sınır boyunca devam ettiğini belirtti.

The Mirror'a konuşan askeri analist Bruce Jones, Ropucha gibi amfibik saldırı gemilerinin diğer gemilere katılmasının 'son derece nadir' olduğunu söyledi.

Jones, ‘Rus filosunda bu kadar çok sayıda çıkarma gemisinin bir araya getirilmesi emsalsizdir. Bu tür gemiler, Gürcistan'ın 2008 işgali sırasında büyük bir harekât ile konuşlandırılarak özel kuvvetler ve komandoları indirmek için kullanılmıştı. Bu Gürcü sahillerinde çok çabuk oldu."

Jones ayrıca, ‘bir saldırı için tasarlanmamışsa, bu tür gemileri bir araya getirmenin 'son derece maliyetli bir uygulama' olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.