Rum lider Anastasiadis Cenevre görüşmeleri öncesi Atina'da

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantının hazırlıklarını görüşmek için bir araya geldi.

Atina'daki Maksimu Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Cenevre'deki toplantı öncesi koordinasyonu sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Çözümün, "iki toplumlu federasyon modelinden geçtiği" iddia edilen açıklamada, Yunan tarafının hem Rum hem de Türk tarafının çıkarını sağlamaya yönelik bir müzakere için toplantılara iyi niyetle katılacağı savunuldu.

Yunan ve Rum liderler arasındaki görüşmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısı 27-29 Nisan tarihlerinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.