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Ronaldo'dan çok konuşulan hareket!

Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında ilginç bir hamlede bulundu. Portekiz, EURO 2020'de ilk maçına Macaristan karşısında çıkacak. 15 Haziran tarihinde oynanacak karşılaşma öncesin basın toplantısına çıkan Ronaldo'nun açıklamalarından önce yaptığı hareket büyük yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo, basın toplantısı için yerine oturduğunda önündeki kola şişelerini kenara itti ve su şişesini havaya kaldırarak, 'su için' mesajı verdi. Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. NTV Spor

2021-06-15 00:14:17
Dünya çapında tanınan kalemkar ustası sanatını anlattı

Dünya çapında tanınan kalemkar ustası sanatını anlattı

Tarihi geleneği yaşatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu dünya liderleri, bakanlar, iş insanı ve sanatçılara yaptığı sanat eserleri ve aynı zamanda Sakal-ı Şerif muhafaza kabı tasarlamasıyla dikkati çeken kalemkar Berç Melikyan, mesleğini yaşatmak için mücadele ediyor. Sektöre ailesinin desteğiyle 1974 senesinde Kapalıçarşı Çuhacı Han'da sadekarlık yaparak giren Berç Melikyan, ustası Mardiros Hallaçyan'dan mesleğin tekniklerini öğrendi. Çıraklıktan ustalığa geçişinin ardından yaptığı koleksiyonlarla adından söz ettiren Berç Melikyan, 'Kadın Ruhu', 'İnançlara Saygı' ve '40. Yıl' koleksiyonları ile dünyada tanındı.
ABD Başkanı Biden Erdoğan'ın yanına gitti

ABD Başkanı Biden Erdoğan'ın yanına gitti

NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi
5 bin yıllık şehir; Kemaliye

5 bin yıllık şehir; Kemaliye

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor. Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, mimarisiyle Anadolu'nun kültürel yapısını yansıtan Kemaliye ilçesi, bazıları ahşap olan pek çok tarihi yapının günümüze geldiği kadim yerleşim yerleri arasında bulunuyor. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )
İstanbul Üniversitesi'nden müsilaj temizliği başarısı

İstanbul Üniversitesi'nden müsilaj temizliği başarısı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı'nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü. Uygulama öncesi durumu örnekler alarak kaydettiklerini belirten Altuğ, 'Bu kapsamda bariyerle kapatılmış müsilajlı alana, 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz yerli bakteri izolatları uyguladık. Uygulamaları sabah ve akşam gerçekleştirdik. Birinci uygulama sonrası müsilajın yüzeydeki dağılımında seyrelme olduğunu gördük' diye konuştu.
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