Ronaldo'dan çok konuşulan hareket!
Portekiz'in tecrübeli yıldızı Cristiano Ronaldo, Macaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında ilginç bir hamlede bulundu. Portekiz, EURO 2020'de ilk maçına Macaristan karşısında çıkacak. 15 Haziran tarihinde oynanacak karşılaşma öncesin basın toplantısına çıkan Ronaldo'nun açıklamalarından önce yaptığı hareket büyük yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo, basın toplantısı için yerine oturduğunda önündeki kola şişelerini kenara itti ve su şişesini havaya kaldırarak, 'su için' mesajı verdi. Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. NTV Spor