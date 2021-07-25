Ressamın çizdiği ağacın gövdesini tamamladığı harika görüntüler
Ressamın ağacın yapraklarını yaptıktan sonra gövdesini tamamladığı görüntüler ortaya izlemesi keyifli görüntüler çıkarıyor.
Ressamın ağacın yapraklarını yaptıktan sonra gövdesini tamamladığı görüntüler ortaya izlemesi keyifli görüntüler çıkarıyor.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye
İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.