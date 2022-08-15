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Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz

Prof. Dr. Üstün Dökmen, son açıklamalarıyla sosyal medyada yine tartışma konusu oldu. Dökmen’in 'başörtülü psikolog olamaz' iddiası sosyal medyada geniş tepki topladı.

2022-08-15 00:24:51

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

“Cahil adam…”

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Dökmen'in ifadelerine tepki gösteren isimlerden gazeteci Hilal Kaplan, Dökmen'e yönelik sert ifadeler kullandı. Kaplan, Dökmen için ‘cahil adam' dedi.

Hilal Kaplan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üstün Dökmen buyurmuş: “Başörtülü psikolog olamaz”

Öyle güzel olur ki aklın şaşar cahil adam; bunu seminerlerine gelen başörtülü psikologlara da söylesene cesaretin varsa.. Riyakâr para düşkünlerinden psikolog olmaz esas.”

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