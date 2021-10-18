Prof. Dr. Kurnaz: 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz

"2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYON MÜLTECİ GELİRSE TÜRKİYE'YE GERİ KALAN TÜM SORUNLAR İKİNCİL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kuraklık ve sıcak hava dalgaları konusunda, "Şu anda bakacak olursak bizim başımızda çok ciddi bir kuraklık sorunu var ve Türkiye bu kuraklıkla çok çok daha fazla boğuşmak zorunda kalacak" diyen Kurnaz, Pakistan, Bangladeş bölgesinde çok ciddi sıcak hava dalgaları ve buna bağlı olarak önemli can kayıpları olacağına dikkat çekerek, "Bundan dolayı da oradaki insanların bizim bulunduğumuz coğrafyaya doğru hareketlenmesi söz konusu. Benzer şekilde Mısır ve Etiyopya bu tanesi. Orada bir savaş olacak olursa yine bizim tarafımıza doğru bir insani hareketlenme olacak. Bu Suriyeli olayında olduğu gibi 3-5 milyon değil, 20-30 milyon mülteciden bahsediyor olacağız. Türkiye'nin gündemindeki ana problem bu. Yani 2 yıl içinde 20-30 milyon mülteci gelirse Türkiye'ye geri kalan tüm sorunlar ikincil olur diye düşünüyorum" dedi.