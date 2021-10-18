Prof. Dr. Kurnaz: 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ABD merkezli Climate Central adlı organizasyonun küresel ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi. Kurnaz, küresel ısınma ile deniz suyu seviyesinin İstanbul'da 2 metre yükselmesinin ancak bu yüzyılın sonunda gerçekleşebileceğini söyledi. Levent Kurnaz, Türkiye için en kötü senaryonun ise kuraklık ve Pakistan, Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde yaşanan sıcaklık artışları sonrası Türkiye'nin 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalması olduğunu belirtti.