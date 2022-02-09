Tanju Özcan'ın ''istifa'' önerisine CHP'den yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın '11 tane cesur yürekli milletvekili lazım' açıklamasını değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'de bir basın toplantısı düzenlendi. Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir?” açıklamasını değerlendirdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"MİLLETVEKİLLERİNİN YÜZDE 5'İ"

Zaman zaman bir Sine-i Millet tartışması yürütülüyor. Bu konuda geçmişte Tanju Bey'in de ifadeleri vardı. Bu yaptığı açıklama şöyle bir yanlış anlaşılmayı doğurmasın. Anayasa, Meclis'te bulunan milletvekillerinin yüzde beşinin, yani 30 milletvekilinin boşalması durumunda, seçimlere bir yıl kalmamışken ara seçime gidileceğini söylüyor.

"BİR SİYASİ SEÇENEK..."

Ara seçime gidilmesi, boşalan milletvekilleri açısından… Yani bir partinin bütün milletvekilleri istifa etse de yapılacak seçim genel seçim değildir. Bu bir seçenek olarak önümüzde uzun süredir var. Böyle bir şey yaparak, bunu erken seçim yapmayan iktidarı bir şekilde kantara çıkarma ve kaybettiği halk desteğini bir erken seçim marifetiyle gözler önüne serme bir siyasi seçenek olarak durmaktadır. Bu bir genel seçim doğuran sonuç değil bir ara seçim doğuran sonuçtur.