Tanju Özcan: 11 cesur yürekli vekil istifa ederse seçime gidilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan duyurduğu 'erken seçim' önerisini açıkladı. Özcan, '11 vekil istifa ederse ara erken seçime gidilir' iddiasını ortaya attı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 11 milletvekilinin istifası durumunda ara seçime gidileceği iddiasını ortaya attı. Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.

"BU, SİYASETİN DOĞASI GEREĞİ GENEL SEÇİME DÖNÜŞÜR"

Özcan'ın açıklamaları:

"11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir? Onunla ilgili de önerim var. Mesela Ankara 1. Bölge yeni kuruldu, 1 arkadaşımız, İzmir'de 2 bölge var, birer arkadaşımız, Aydın'dan, Muğla'dan, Tekirdağ'dan, Eskişehir'den, Kırklareli'den, Balıkesir'den, Adana'dan, Hatay'dan bir arkadaşımız istifa ettiği takdirde, yaklaşık 12 buçuk milyon seçmen. Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse, 11 cesur yürekli milletvekili artık yeter, Türk Milleti'ni bu esaretten kurtarmak lazım, sorunlar benim koltuğumdan daha önemli derse ara seçim, yani 30 vekilliği için yapılacak ara seçimde, Türkiye seçmeninin yüzde 56'sı oy kullanacak. Bu 30 vekil için sandığa gidecek. Dolayısıyla bu siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan'ın bunu genel seçime götürmeme şansı yok."

Açıklamadan önce, Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu gün saat 12:00 de Türkiye'yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez!!!" .