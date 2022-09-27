Soylu ile Demirtaş arasında tartışma: 'Bunlar hapiste olunca…'

Hapishanede tutuklu olan Selahattin Demirtaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sözlü tartışma çıktı. İşte detaylar…

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Twitter üzerinden sözlü tartışma çıktı.

Dün Mersin'de yaşanan menfur saldırı sonrasında Demirtaş şu açıklamayı yapmıştı:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum.

Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

"İğrenç ve aşağılıksın"

Bu açıklamanın üzerine Soylu'nun cevabı şu oldu:

“KATİL DEMİRTAŞ

Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış...

O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun.

Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır...”

“Etrafındaki çakallarla beni karıştırma”

Bu çıkışın üzerine Demirtaş, Soylu için ‘Kirli' diyerek şu sözlerle açıklama yaptı:

“Hayrola Kirli? Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni, etrafındaki çakallarla karıştırma Kirli. Aslan, yattığı yerden belli olur.”

Bakan Soylu ise kendisine hakaret eden Demirtaş hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor

Tendürek

Amanoslar

Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor

Yakında Kandil'deki PKK Yöneticisi kardeşi SARI TORBAYA girdiğinde aynı mesajı bekleriz”