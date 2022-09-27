Son Dakika! Süleyman Soylu istifa mı etti? Süleyman Soylu bakanlıktan ayrıldı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği öne sürüldü. Peki son dakika Süleyman Soylu istifa ettiği iddiası doğru mu? Süleyman Soylu bakanlığı bıraktı mı? Süleyman Soylu’nun yerine kim geçecek? İşte Süleyman Soylu istifa haberlerine dair detaylar…

Öne sürülen habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, görevden 'affını' istediği iddia edildi. Peki Süleyman Soylu gerçekten istifa etti mi? Yeni İçişleri Bakanı kim olacak? Süleyman Soylu'nun yerine geçecek isim belli mi? Soylu istifa etti haberleri doğru mu?

Son zamanların en çok konuşulan ismi Süleyman Soylu olmuştu. Bakan Soylu hakkında Sedat Peker'in iddiaları, Soylu ile Ümit Özdağ çatışması ile Süleyman Soylu en çok konuşulan devlet adamlarından oldu.

Geçtiğimiz pandemi döneminde Süleyman Soylu bir gece vakti ‘sokağa çıkma yasağı krizi' nedeniyle istifa etmişti. Halk, bu istifa talebine karşı kayıtsız kalmamış, Soylu'nun istifa etmemesi için çaba göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu görevden affı reddetmişti. Soylu'nun istifa haberi yeniden yayıldı. Peki Soylu'nun istifası doğru mu? İşte detaylar…

Milli Gazete'de yer alan iddiaya göre, dün kabine toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Bakan Süleyman Soylu istifa etti mi?

Öne sürülen iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soylu'nun 'affını' kabul ettiğini belirtirken, bazı çevreler bu talebe henüz yanıt vermediği ifade ediliyor.

Süleyman Soylu'nun yerine kim geçecek?

Geçtiğimiz günlerde Milli Gazete muhabiri Bünyamin Güler, TV5 ekranlarında yer aldığı bir programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine AK Parti'de yeni bir ismin İçişleri Bakanlığı'na getirileceğini iddia etti.

Bünyamin Güler programda şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı'na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik'in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor.”

Süleyman Soylu'nun istifa haberi doğru mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair haberler şu an iddia niteliğinde olup resmi geçerlilik taşımamaktadır. Soylu'nun istifasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Süleyman Soylu'nun istifasına dair resmi bir açıklama yapılırsa timeturk.com haber sitemizde yer alacaktır.