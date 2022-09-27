Faruk Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Çelik İçişleri Bakanı mı olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddia edilerek yerine Faruk Çelik’in getirileceği öne sürüldü. Bu iddialardan sonra Faruk Çelik’in hayatı araştırılıyor. Peki, Faruk Çelik kimdir? Faruk Çelik kaç yaşında, memleketi neresi? Faruk Çelik hangi partiden? Yeni İçişleri Bakanı Faruk Çelik mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 27 Eylül 2022 Salı günü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istediği iddia edildi. Faruk Çelik'in, Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak atanacağı ileri sürüldü. Bu iddiaların yayılmasından sonra Faruk Çelik'in hayatı araştırılıyor. Peki Faruk Çelik biyografisi nasıl? Faruk Çelik nereli, kaç yaşında? İşte Faruk Çelik'in hayatı ve görevleri…

Faruk Çelik kimdir?

Faruk Çelik, 17 Ocak 1956 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. Henüz çocuk yaşlardayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınan Çelik, burada eğitime başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Üniversite lisans eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamlayan Faruk Çelik, akabinde önlisans eğitimi olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nden mezun oldu.

Eğitim hayatını tamamlamasının ardından 4 yıl boyunca Bursa'da bir lisede öğretmenlik yapan Faruk Çelik, 2 yıl yerel bir gazetenin işletmesini yaptı, bu gazetede köşesinde yazılar yazdı. Ayrıca bir müddet ticaretle uğraştı.

90'lı yıllarda siyasete adımını atan Faruk Çelik, önce Refah Partisi'nde il başkanlığı sonra da Fazilet Partisi'nde Genel Başkan yardımcılığı yaptı.

Faruk Çelik hangi partili?

‘Yeni İçişleri Bakanı Faruk Çelik olacak' iddialarıyla ismini duyuran Faruk Çelik'in partisi de merak ediliyor.

1999 genel seçimlerine Fazilet Partisi'nden Bursa milletvekili seçilerek siyasi kariyerinde başarılar yapmaya başladı. 2001 yılında ise AK Parti'nin kurucuları arasında rol aldı.

2002-2007 yılları arasında AK Parti'den Bursa milletvekilliği, 2011-2018 yıllarında da yine AK Parti'den Şanlıurfa milletvekilliği görevinde bulundu.

TBMM'de AK Parti milletvekilliği yaptığı süre boyunca Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı görevlerinde bulundu.

Faruk Çelik kaç yaşında, eşi kim?

1956 doğumlu olan Faruk Çelik, 66 yaşındadır ve burcu da Oğlak'tır. Beyhan Hanım ile evli olan Faruk Çelik'in 4 çocuğu bulunuyor. Faruk Çelik'in memleketi ise Artvin'dir.