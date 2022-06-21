Partideki istifalar sonrası Muharrem İnce'den önemli karar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti yönetimindeki altı ismin istifasının ardından olağanüstü kurultay kararı aldı.

Genel Başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi yönetimindeki altı isim istifa etti.

İstifa eden parti yönetimindeki isimler ise Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Prof. De. Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray olarak sıralandı.

MUHARREM İNCE'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

İstifa dalgasının ardından Memleket Partisi'nde olağanüstü kurultay kararı alındı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnce, "17 Mayıs 2021'de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız" ifadelerini kullandı.

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