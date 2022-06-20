Memleket Partisi'nde istifa depremi

Memleket Partisi'nde sözcüsü ve genel başkanvekili de olan Gaye Usluer’in de aralarında bulunduğu altı parti yöneticisi partiden ayrıldı.

Memleket Partisi'nde sözcüsü ve genel başkanvekili de olan Gaye Usluer'in de aralarında bulunduğu altı parti yöneticisi partiden ayrıldı. İstifa edenler “Parti başlangıçtaki iddiasından uzaklaştı” eleştirisinde bulundu. Edinilen bilgiye göre parti MYK üyeleri toplantı kararı aldı. Toplantının ardından olağanüstü bir kurultay kararının açıklanacağı belirtildi.

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nin Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer ile Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın aralarında bulunduğu altı üst düzey yönetici istifa etti. Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, PM Üyeleri Meryem Şengül Kala ve Oğuz Giray da istifa eden diğer isimler oldu.

“PARTİ GAYESİNDEN UZAKLAŞTI”

Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, Memleket Partisi İl Başkanları'nın olduğu Whatsapp grubuna mesaj göndererek istifa ettiğini duyurdu. Akalın “Uzun süreden beri var olan çözümsüzlüklerin içinde, partinin başlangıçtaki hedef ve iddiasından uzaklaştığını üzülerek gözlemledim” ifadelerine yer verdiği mesajında şunları söyledi:

Çok değerli mesleğime de ara vererek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılıktan ayrılmadan, 16 aydan beri kuruluşundan önce ve sonra parti için bir nefer gibi çalışmayı görev bildim. Bu süreçte sevinçli günlerim de mutsuz günlerim de oldu. Başlangıçta önümüzde yapacağımız zorlu pek çok iş olduğunu düşünerek yola çıkmıştık. 17 Mayıs 2021'de partinin kuruluşundan itibaren 4 ay içinde yasal olarak zorunlu örgütlenmeyi tamamlayarak 18 Eylül 2021 tarihinde Kurultayı yaptık. Böylece seçimlere katılabilmek için gerekli koşulları yerine getirdik.

“KURULUŞTA VAR OLAN HEYECAN VE İNANCIMI YİTİRDİM”

Bugün itibarıyla kongreleri yapılmış 45 il örgütümüz, örgütlenmesini tamamlamaya çalışan 18 ilimiz, toplam 63 ilimiz mevcut. Özellikle kurultaydan sonra karşılaştığım tüm olumsuzluklara karşın bana verilen görevi yapmanın ve sorumluluğu yerine getirmenin bugün vicdani huzuru içindeyim. Uzun süreden beri var olan çözümsüzlüklerin içinde, partinin başlangıçtaki hedef ve iddiasından uzaklaştığını üzülerek gözlemledim. En nihayetinde kuruluşta var olan heyecan ve inancımı yitirerek bir yol ayrımına geldim. Türkiye'nin dış ve iç tehdit, baskı ve krizlerle karşılaştığı çok kritik bir süreçte seçimlere de bir yıldan az bir süre kala, ülke siyasetine olumsuz bir katkıda bulunmanın sorumluluğunu üstlenmek istemiyorum.

İNCE'YE TEŞEKKÜR

İnanç, gurur ve kararlılıkla Türkiye sevdası uğruna çıktığım buradaki yolculuğumun sonunda beni örgütü kurmak üzere Genel Sekreter olarak görevlendiren sayın Genel Başkan Muharrem İnce'ye, partiyi yoktan var eden ve bizimle her zaman uyum içinde çalışan özverili örgütümüze, Genel Sekreterlik'te bana yardımcı olan, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma ve gece gündüz beraber olduğum Genel Merkez'in tüm personeline teşekkür ediyor, 13 aydan beri sürdürdüğüm Genel Sekreterlik görevinden, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliğinden ve kurucusu olduğum Memleket Partisi'nden ayrılıyorum. Hoşça ve sağlıkla kalın. “

PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre Memleket Partisi MYK Üyeleri toplantı kararı aldı. Toplantının ardından olağanüstü bir kurultay kararının açıklanacağı belirtildi. .