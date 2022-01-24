İnce’nin cumhurbaşkanı adayı iddialarına Hisarcıklıoğlu’ndan yanıt
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Millet İttifakı’nın kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiğini iddia eden Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi.
2022-01-24 15:57:48
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Millet İttifakı'nın kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiğini iddia eden Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hisarcıklıoğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
"Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım.".
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