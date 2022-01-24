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TIMETURK / POLİTİKA / İnce’nin cumhurbaşkanı adayı iddialarına Hisarcıklıoğlu’ndan yanıt

İnce’nin cumhurbaşkanı adayı iddialarına Hisarcıklıoğlu’ndan yanıt

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Millet İttifakı’nın kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiğini iddia eden Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi.

1 Saat Önce
2022-01-24 15:57:48
İnce’nin cumhurbaşkanı adayı iddialarına Hisarcıklıoğlu’ndan yanıt

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Millet İttifakı'nın kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiğini iddia eden Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hisarcıklıoğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım."

İnce'den kritik iddia: Muhalefet, Hisacıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti
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