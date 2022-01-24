İnce'den kritik iddia: Muhalefet, Hisacıklıoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili önemli bir iddiayı dile getirdi.
2022-01-24 12:40:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için ilginç bir iddiayı öne sürdü.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.
"HİSARCIKLIOĞLU CEVAP VERMEMİŞ"
Habere göre, Ankara'da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce'nin, "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez, korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" dediği aktarıldı. .
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