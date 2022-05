İmamoğlu: Gelin, bu ülkeyi hep birlikte değiştirelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs’ı 103’ncü yıldönümünde gün boyu süren etkinliklerle kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda bu gece düzenlenen bir etkinlikle kutladı. 19 Mayıs etkinliğine; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile binlerce İstanbullu katıldı.

T24'ün haberine göre İmamoğlu, etkinliği izleyeceği tribüne, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi. Altay ve İmamoğlu çifti, etkinliği gazilerle birlikte takip etti. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İmamoğlu'nun, Murat Boz konseri öncesinde, özel tasarım sahnede yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

'MUSTAFA KEMAL'E OLAN İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZLE BAŞARDIK'

Bugün, ‘Geldikleri gibi giderler' diyerek ulusumuzu esaretten kurtaracak çok zorlu mücadeleyi başlatan o büyük adımın 103. Yıldönümü. Bugün, zincire vurulmak istenen bir halkın bağımsızlık mücadelesini zafere taşımaya karar vermiş olan Büyük Önder'in, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, Aziz Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün. Bu toprakları işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık. Bu ülkenin yurttaşları olarak bizler başardık. Cesaretimizle, inancımızla ve gelecek güzel günlere dönük umudumuzla başardık. Mustafa Kemal'e olan inancımız ve güvenimizle başardık.

Gençlerimizin büyük çoğunluğunun umudunun her geçen gün daha fazla kırıldığını ve geleceklerini yurt dışında aramaya başladıklarını görüyoruz. Sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Unutmayalım ki Büyük Önder'in 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında koşullar çok daha ağırdı. Bandırma Vapuru hareket ettiğinde, İstanbul'dan Anadolu'ya yalnızca Mustafa Kemal ve arkadaşlarını değil, bu büyük millete olan inancı da taşıdı. Milli mücadele o inançla başladı. Bu millete olan inançla dedelerimiz, ninelerimiz Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaşıp Cumhuriyeti'ni kurdu. Zaferle birlikte, her şeyi yoktan var ettiler. ‘Az zamanda çok ve büyük işler' yaptılar. Fabrikalar açtılar. Tarımda, sanayide, eğitimde, hukukta, sağlıkta ve hayatın hemen her alanında büyük bir kalkınma başlattılar.

Ata'mızın bu özel bayramı sizlere armağan etmesi tesadüf değildir. Bunu yaparak ülkemizde bağımsızlığın, özgürlüğün, Cumhuriyet'in ve demokrasinin en büyük bekçisi olarak sizleri göstermiştir. Buradan sizlere bakınca her birinizde umudun gücünü ve parlak geleceği görüyorum. Bu aziz şehri, bu büyük ülkeyi hep birlikte güzel günlere taşıyacak gençlerimizi vatandaşlarımızı görüyorum. Ve kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, kurumları ve kurallarıyla, prensip ve uygulamalarıyla baştan sona erdemli, faziletli bir yönetim anlayışını hep birlikte yeniden tesis edebileceğimizi biliyorum.

'HİÇBİR YURTTAŞIMIZI KİMSESİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, hiçbir yurttaşımızı kimsesiz bırakmayacağız. Cumhuriyet'imizi demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerle buluşturacağız. Hep birlikte bu ülkede yeniden birliği, kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hakim kılacağız. Kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Bu ülkede adalet ve özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Bu ülkenin her bir kentinde, her bir köyünde ve mahallesinde, Eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Adalet ve liyakat, dört bir yanda hakim olacak. Yolumuz uzun ama inancımız tam. Biz, hep birlikte başaracağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Hiçbir koşulda yılmayacağız, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kol kola vereceğiz ve hak ettiğimiz günlere birlikte ulaşacağız.

'MİLLETİN SESİ MİTİNGİNE GELİN '

Bu amaçla yine bu meydanda iki gün sonra 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Milletin Sesi mitingine sizleri ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yargının üstündeki tahakküme hep birlikte karşı çıkalım. Niçin olacak? Adaletsizliğe karşı olacak. Niçin olacak? Hukuksuzluğa karşı olacak. Yargının üstündeki tahakküme hep birlikte karşı çıkalım diye olacak. Eğitimde eşitlik, fırsatların eşitliği, umutlarınızı bu ülkede filizlenmesi için hep birlikte haykıracağız. Gelin, birlik olalım, gelin geleceği birlikte kuralım. Gelin, bu ülkeyi birlikte değiştirelim. Kimsenin hakkının yenmeyeceği, herkesin hakkının teslim edileceği günleri hep birlikte kuralım. 21 Mayıs Cumartesi günü, bütün bunları milletin sesi olarak, yine milletimiz anlatacak. Sonrasında da hak, hukuk ve adaletin simgesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlere seslenecek. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir coşkuyla giriyoruz. 2023 hepimiz için çok büyük bir değişim, hep birlikte yürüyeceğimiz çok güzel bir yıl olacak. Sizlere söz veriyoruz. Hep birlikte güzel işler başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. Seçim meydanında, 14 yaşında bir gencin ağzından çıkan umut dolu sözleri hatırlıyor musunuz? 19 Mayıs'ın bu güzel akşamında size sesleniyorum: Her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı video, 380 drone ile gerçekleştirilen görsel şölen ve “mapping” gösterisi sunuldu. Görsel şölen hem alanda hem de canlı yayınla farklı kitle iletişim araçları ile izlendi. Gösterinin ardından sahnede bir araya gelen Altay, Adıgüzel, İmamoğlu çifti ve Kılıç ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.19 Mayıs coşkusu, Murat Boz konseriyle sürdü.