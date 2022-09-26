İçişleri Bakanlığı'ndan Amedspor maçına soruşturma

İçişleri Bakanlığı Amedspor ile Bursaspor maçındaki görüntülere ilişkin 'ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır' açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı.

SAHA DA STAT DIŞI DA KARIŞTI

Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre; müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili yaptıpğı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir.

Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir.

Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"