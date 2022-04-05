Fatma Şahin'den ''Sarıkaya'' açıklaması: Olayı görseydim kesinlikle müdahale ederdim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına kameralar kayıttayken attığı tokat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye günlerce Muharrem Sarıkaya'nın bir basın çalışanına kameralar önündeki saldırısını konuştu. Olay anında orada olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eleştirilmişti. Şahin eleştirilere A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt verdi.

İşte Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi.

"BAŞKANIM SİSTEM ÇÖKTÜ"

Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya "sistem çöktü" diyor. Ana monitörden bana dediler ki "Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını."

REJİYLE NELER YAŞANDI?

Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Canlı yayındayız ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki "Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz, sizi seviyoruz."

Ben de ona "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ama bu cümle farklı yere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm.

"GÖRSEM KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM"

Ben bu olayı görseydim "Ne oluyor napıyorsunuz?" derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim. Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirdiği sırada İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin ise olaya tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya, olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıklamıştı. .