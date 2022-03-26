Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert ''baraj'' yanıtı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki belediye başkanları toplantısında konuşma yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP, 2023 yılının haziran ayında, TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz. Tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "MHP'nin baraj sorunu yoktur, yüzde 3'e indirilmesini teklif eden CHP'dir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı belediye yönetimlerimizin, bizim ve elbette Türkiye'nin yüz aklarıdır.

Bizim belediye başkanlarımızdan, arkasından şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken, tatile gidip, karın üstünde kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz.

"BUKALEMUN SİYASETÇİLERDEN OLMADIK"

Bukalemun siyasetçilerden olmadık, geçmişinin unutanlardan olmadık. Cumhur dedik, müstesna bir ittifak ahlakı ile Türkiye'yi muhafaza ve müdafaa ettik.

Çakal senaryoları yazanlara bozkurdun fermanını okuyacağız. Destek ve takdir aziz milletimizdendir. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Gidecek başka bir yurdumuz yoktur.

Birincisi 2023 yılının haziran ayında yapılacak genel seçimlerdir. Diğeri de 2024 mart ayı mahalli idareler seçimidir. Özellikle 2023 yılını kapsamına alan, takip ve temini ile mükellef olduğumuz 5 ayaklı stratejimizi, hedefimizi 6 Şubat 2022 tarihinde vekillerimizin iştiraki ile yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştım.

5 AYAKLI STRATEJİMİZ

MHP, Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisi ile pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurul ve kuralları ile işlerliği ve güçlenmesi için insan üstü bir çaba gösterecektir.

MHP, 2023 yılının haziran ayında, TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyecektir.

MHP, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakarlığı yapacak, milli ve yerli ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edecektir.

MHP, başkanlık sistemini kurumsallaştıran yeni anayasanın hazırlanması için çalışacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'YÜZME' SÖZLERİNE 'TUMMAK' YANITI

CHP Genel Başkanı, "sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Bu yörük diyarında, bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz. Tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz. Yüzmeyi seviyorsun, yüze yüze kuyruğa kadar geldik, geldiğimiz yerde de senin sandıkta imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. MHP'nin baraj diye sorunu olmadığını, senin de, efendilerin de, hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor. MHP'nin baraj sorunu yoktur, yüzde 3'e indirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve CHP'dir.

BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU'NA SERT TEPKİ

Sözde bir vakfın Adana'daki kanunsuz eylemine yerinde müdahale eden Türk polislerinin alınlarından öptüğümü söylemiştim, doğrudur. Ben kendime yakışanı yaptım, yine yaparım. Polislerimizin tertemiz alınlarından bir kez daha öpüyorum. Selamsız Babacan Türk polisine işkenceci diyor, bu güvenilmez ve dönek şahsın işkenceci demesi alçak bir iddiadır. Zillet partileri namerttir, vefasızdır. Karamollaoğlu da bize 'Allah akıl versin' demiş. Bizim aklımız bize yeter, sen CHP'nin, HDP'nin yanında ne arıyorsun. Bu tembihi kimden aldın ondan bahset. Zillet ittifakının Türkiye diye bir meselesi yoktur. Diyorlar ki beka sorunu yoktur. Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef belirler. Beka olmadan ekmek olur mu? .