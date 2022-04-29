Petrol çağının sonu mu? 21. yüzyılda öne çıkan ‘geleceğin mineralleri’

Ancak madenlerin ekonominin geleceğinde oynadığı rolü düşünürsek, Rusya'nın avantajları yok değil. Ülke aynı zamanda dünyanın ikinci en büyük kobalt ihracatçısı. Platin ihracatında ikinci, nikel ihracatında da üçüncü sırada. Uzmanlara göre Rusya'nın bu yeni düzende eli kuvvetli olsa da, bu minerallerin çok daha yoğun olarak çıkarıldığı başka ülkeler var. Dünyadaki kobaltın büyük bölümü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden, nikel Endonezya'dan, lityum Avustralya'dan, bakır Şili'den ve nadir toprak elementleri de Çin'den geliyor. Küresel enerji dönüşümü için uzmanların kritik olduğunu söylediği 17 mineral var. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre (IEA) bu mineraller; lityum, nikel, kobalt, bakır, grafit ve nadir toprak elementleri.