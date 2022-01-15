Pendik'te silahlı, beton bloklu kuzen kavgası

Pendik'te iki kuzen sokak ortasında kavga etti. Kuzenlerden biri silahın kabzasıyla diğerinin kafasına vururken, diğer kuzen ise yerden aldığı beton blokla karşılık vermeye çalıştı.

Pendik'te iki kuzen sokak ortasında kavgada yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında sorun olduğu öne sürülen 2 kuzen sokakta karşılaştı. Otomobillerinden inen kuzenler tartışmaya başladı. Taraflardan biri elindeki silahın kabzasıyla diğerinin kafasına vurdu. Diğer kuzen ise kaldırımdan aldığı beton blokla diğerine saldırmaya çalıştı. Bu sırada sokakta olan bir kadınla erkek, kavga eden kuzenleri ayırmaya çalıştı. Sakinleştirilen kuzenler araçlarına bindi. Kavga anları gürültüyle evinin penceresine çıkan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. DHA