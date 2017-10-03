Özbek: Yeni anlaşma için UEFA'dan davet bekliyoruz

03.10.2017 15:52:28

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor ve İş Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde Finansal Fair Play ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA'dan daha önce 1 yıl Avrupa kupalarına katılamama cezası aldığını hatırlatan Özbek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın önümüzdeki döneminin planlanması açısından, daha önceki sıkıntıları yaşamamak için UEFA'ya yeni bir anlaşma talebinde bulunduk. Oradan bir davet bekliyoruz ki önümüzdeki 3-4 yılda UEFA'dan FFP çerçevesinde problem yaşamayalım."

GALATASARAY'IN CAN SUYU RİVA PROJESİDİR

Galatasaray Kulübünün Riva projesinin önemine de değinen Özbek, "Galatasaray'ın can suyu Riva projesidir. Birinci dilimde Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolara yakın bir para girdi. Bankaya olan borcun kapatılmasında kullanıldı bu. Galatasaray'ın gelirleri bugün itibarıyla futbol şubesi için yeterli fakat borçlanma suretiyle ödediğimiz faiz miktarı çok yüksek. Öncelikle bu borçlardan kurtulmak lazım. Mümkün olduğu kadar faiz sarmalından çıkmamız lazım. Riva projesi bu manada yapıldı. Giderek azalmaya başladı bu borç. Sıfırlama noktasına kadar götürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TRANSFERDE DİKKATLİ OLUNMASI LAZIM

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise UEFA'nın FFP uygulamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Transferlerin bu kurallar çervesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Çebi, şunları söyledi:

"UEFA'yla yaptığınız FFP anlaşmasının sürecinin bitmesi, istediğiniz gibi harcama yapacağınız anlamına gelmez. Artık gelir ve giderlerin birbirine yaklaşmadığı zamanların kulüpleri zor durumda bırakacağını bilenlerden biriyim. Bu anlaşmanın devamını sağlamak zorundayız. İstediğiniz transferleri yaparsanız ama kulüpler bunların acısını çeker. Paranız kadar harcayacaksınız. İyi transferler yapmak istiyorsanız gelirlerinizi artıracaksınız."