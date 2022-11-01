Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de | Corolla Cross Hybrid fiyatı ve özellikleri

Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de! SUV sınıfındaki versiyonlarıyla ülkemize gelen Toyota Corolla Cross, büyük ilgi gördü. Peki ama Corolla Cross fiyatı ne kadar? Corolla Cross Hybrid fiyatı ve özellikleri...

Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de! SUV sınıfındaki versiyonlarıyla ülkemize gelen Toyota Corolla Cross, büyük ilgi gördü. Peki ama Corolla Cross fiyatı ne kadar? Corolla Cross Hybrid fiyatı ve özellikleri...

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota, trendler doğrultusunda SUV model atağına geçti. Haziran ayında Türkiye tanıtımı yapılan Yaris Cross'a ilgi oldukça fazlaydı. Şimdi ise Toyota Corolla Cross için geri sayım başladı. Türkiye'de satışa sunulan araçların lansman fiyatları da dikkat çekti.

Corolla Cross versiyon ve fiyatları

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olacak şekilde 4 seviye olarak satılacak.

Flame versiyonu: 900.000 TL - lansman fiyatı 835.000 TL

Flame X-Pack versiyonu: 930.000 TL - lansman fiyatı 865.000 TL

Passion versiyonu: 997.000 TL - lansman fiyatı 927.000 TL

Passion X-Pack versiyonu: 1.070.000 TL - lansman fiyatı 995.000 TL

Toyora Corolla Cross özellikleri

Toyota Corolla Cross Hybrid'in 525 litrebagajı bulunuyor. Bu alan, arka koltuklar katlandığında 1321 litreye kadar çıkıyor. Araç 5. nesil hibrit teknolojisi, daha hafif ve kompakt bir çıkış elde ediyor.

Toyota'nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10,5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital kokpitiyle sınıfında öne çıkıyor.

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