Toyota Yaris Cross 2022 Türkiye satış fiyatı | Toyota Yaris cross özellikleri

Toyota Yaris Cross 2022 Türkiye satış fiyatı | B-SUV segmentinin yeni temsilcisi Toyota Yaris cross Türkiye'de satışa sunuldu. Meraklılarına heyecanlandıran 2022 model cross özellikleri ve satış fiyatlarını sizler için derledik...

B-SUV segmentinin yeni temsilcisi Toyota Yaris cross Türkiye'de satışa sunuldu. Meraklılarına heyecanlandıran 2022 model cross özellikleri ve satış fiyatlarını sizler için derledik...

Toyota Yaris Cross 2022 özellikleri

Toyota'nın yeni modeli Yaris cross günlük sürüşleri için ideal bir yol arkadaş olma hedefiyle tasarlanmış. Elmastan ilham alan gövde tasarımına sahip olan yeriz cros'un ön bölümü Toyota SUV'ların görülen imza niteliğindeki tasarım unsurları taşıyor. Ön ve alpanjurlarındaki üst üste konumlanmış ikizkenar ızgara tasarımı yarısı cross modelinde kendisini gösteriyor.

Yaris Cross'un dış tasarımında dikkati çeken diğer unsurlar arasında LED ön farlar, LED ön sis farları, 17 ince kadar tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı efektli arka sinyal lambaları oldu.

Yaris Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 milimetre daha yüksek, 20 milimetre daha geniş ve 240 milimetre daha uzun olarak tasarlandı. 2,560 milimetre ölçüsüyle Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip Yaris Cross'un 170 milimetre yerden yüksekliği bulunuyor.

İki motor seçeneği

Toyota'nın yeni SUV'u Yaris Cross, Türkiye'de 1,5 litre benzinli ve 1,5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli versiyonlar Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Yaris Cross modelinde, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni standart olarak sunuluyor.

Bununla birlikte versiyona göre 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, kör nokta uyarı sistemi, çift bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği ve ambiyans aydınlatma da araçlarda yer alan özellikler arasında bulunuyor.

Toyota Yaris Cross 2022 Türkiye satış fiyatı

Benzinli:

1.5 Dream Multidrive S 667.800

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 682.800

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 712.100

Hybrid

1.5 Hybrid Dream e-CVT 702.600

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 717.600

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 743.900

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 829.300 .