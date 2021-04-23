Otokoç Otomotiv güvencesiyle araç sahipleri, araçlarını değerinde ve anında nakit avantajıyla satma imkanına kavuşuyor.

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El, satın alma hizmetini devreye aldı.

Otokoç 2. El açıklamasına göre, araçları; yaşına, modeline ve hasar durumuna göre değerlendirildikten sonra Otokoç 2. El internet sitesinde ya da şubelerinde fiyatlandırılan müşteriler, satış işlemlerini herhangi bir sürpriz veya istenmeyen tecrübe yaşamadan anında ve nakit olarak gerçekleştirebiliyor.

Satın alma hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için müşterilerin Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren Otokoç 2. el showroomları, Otokoç/Birmot şubeleri veya Otokoç 2. El internet sitesine ulaşmaları yeterli oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.