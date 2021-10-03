Önce kooperatif, sonra üretim tesisi kurdular
Iğdır'ın yöresel ürünlerini işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen 7 kadın kooperatif kurdu. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde biraraya gelen kadınlar, Yörede yetişen 25 çeşit ürünü değerlendirmeyi planlıyor. Kooperatif Başkanı Elif Turan, 'Kooperatifimizin amacı özellikle kadınların ürettiği meyve ve sebzeleri işleyip, paketleyerek tüketici ile buluşturmak. Ev kadınlarına iş imkanı sağlamak, köyleri terk ederek büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa önlemek' dedi.