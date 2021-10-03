Önce kooperatif, sonra üretim tesisi kurdular

17 Ağustos depreminde hasar gören binalarda önemli detay ortaya çıktı

İzmit’te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören riskli binaların yıkımı sürüyor. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut yıkımı gerçekleştirilen binalarda son derece ince demirlerin kullanıldığını, şu anda kullanılan demirlerle mukayese edilemeyeceğini söyledi. Bulut olası depremde riskli olan binaların da bulunduğunu belirterek, “25 bine yakın, olası bir 7 ve üzeri depremde yıkılma riski olduğunu gördüğümüz yapı var. Bu binalarda yaşayanlar Kocaeli nüfusunun neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor' dedi.