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Öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav merkezleri ne zaman belli olacak?

Öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar için geri sayım başladı. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi mülakat sınavını da geçerek hayallerine kavuşmayı umuyor. Sınava hazırlanan binlerce kişi şu sıralar '2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunu soruyor. Peki 2021 öğretmen atama mülakat merkezleri belli oldu mu? Sözlü sınav mülakatları yüz yüze mi olacak? Öğretmen mülakatları uzaktan mı yapılacak?

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22.04.2021 19:30:18
Öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav merkezleri ne zaman belli olacak?

Öğretmen atama mülakat merkezleri belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar için geri sayım başladı. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi mülakat sınavını da geçerek hayallerine kavuşmayı umuyor. Sınava hazırlanan binlerce kişi şu sıralar "2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?" sorusunu soruyor. Peki 2021 öğretmen atama mülakat merkezleri belli oldu mu? Sözlü sınav mülakatları yüz  yüze mi olacak? Öğretmen mülakatları uzaktan mı yapılacak? 

Yıllardır atanma hayali kuran binlerce öğretmen 2021 yılında 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyunca buruk sevinç yaşadı. Atama sayısını az bulan öğretmen adayları da ek atama yapılması için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştı. 20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için 15 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında ön başvuru işelmeleri tamamlanmıştı. 

Öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu?

Öğretmen adaylarının şu anki teladı sözlü sınav merkezlerinin belli olup olmadığı. Sözlü sınav (mülakat) duyurusu bekleyen adaylar ise yeni duyuruya kitlenmiş durumda. Şu anda sözlü sınav merkezleri belli olmadı. 

2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav merkezleri ne zaman belli olacak?

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce geçtiğimiz haftalarda yayımlanan takvimde, ön başvruların ardından sözlü sınava alınacak adayların sınav merkezlerinin ilanının 3 Mayıs'ta MEB tarafından gerçekleşeceği belirtilirken, sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı kaydedildi.

2021'DE EK ATAMA OLACAK MI?

20 bin öğretmen atama takvimi

MEB 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri ise 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor. MEB'in sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili tüm sürece göz atmak, kılavuzdaki ayrıntıları incelemek için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

sözleşmeli_öğretmen_atama_sözlü_sınav_mülakat_yerleri_belli_oldu_mu_2021

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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