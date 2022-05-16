DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konut sektöründen açıklama; Bakan Nebati ile ne görüşüldü?
Başından silahla vurulmuş, bileği kesik 2 erkek cesedi bulundu
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
IKBY: Bir grup PKK’lı yakalandı
Yargı 32.bölüm izle | Kanal D Yargı yeni bölüm (32.bölüm) tek parça izle | Yargı son bölüm seyret
Kardeşlerim 52.bölüm izle Atv | Kardeşlerim son bölüm izle (52.bölüm) | Kardeşlerim 52.bölüm tek parça full HD izle
Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi
Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar
Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off
Amedspor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle! 2.Lig Play Off
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Türk boksör ringde kalp krizi geçirdi
Konya'da 19 Mayıs (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Konya'da bugün otobüs, tramvay bedava mı? Konya'da 19 Mayıs'ta belediye otobüsleri, toplu taşıma ücretsiz mi?
Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı
Çin’den Finlandiya açıklaması

OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında hava gücü filosunu, ABD'den getirilen 'Chinook' tipi helikopterlerle güçlendiriyor.

2022-05-16 18:30:20

CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından getirilmesi planlanan 10 adet Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü Türkiye'ye ulaştı, kalan 6 helikopterin ise hizmet için kontrolleri tamamlandı ve teslim için yola çıktı.

California'da yangınlarda kullanılan söz konusu helikopter, geçen yaz sezonunda Türkiye'de de orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmış ve performansı yetkililer tarafından beğenilmişti.

ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli "bambi" ismiyle bilinen su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında görev yapabiliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bu yıl için Türkiye'nin hava araçları gücünün artırılacağı ve teknolojinin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etmişti. OGM, geçen yıl 3 uçak ve 39 yangın söndürme helikopteriyle oluşturulan hava filosunun, daha güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyordu.

2022 Yılı Yatırım Programı'nda, OGM'ye bu yıl helikopter ve yangın söndürme uçağı alımı için 2,4 milyar lira ödenek ayrıldığına yer verilmişti.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede uçak ve helikopterin yanında 2020'den bu yana insansız hava araçları da gözlem ve tespit amacıyla aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu çerçevede geçen yıl 4 olan İHA sayısının bu yıl 8'e çıkarılması bekleniyor.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor

Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkezi sistem oluşturuluyor.
Merv kentinin tarihi yapıtları ve türbeleri asırlara şahitlik ediyor

Merv kentinin tarihi yapıtları ve türbeleri asırlara şahitlik ediyor

Büyük Selçuklu devletine başkentlik yapan Merv kentinin tarihi yapıtları ve türbeleri asırlardır korunuyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş