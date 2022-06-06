Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Uyku apnesi genellikle 40 yaş üstü erişkinlerde özellikle de erkeklerde daha sık görüldüğünü hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, “Bu hastalar uykuda nefesin durmasına bağlı olarak gece boyu defalarca uyandıkları için derin uykuya geçemezler. Hasta yatar yatmaz uyuyamaz ve sonuçta yeterince dinlenemez. Parçalanan bu uyku döngüsü sonuçta kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar ciddi metabolik sonuçlar doğurur” diye konuştu.

“DİNLENEMEYEN HASTA, KARBONHİDRATA YÖNELİR”

Kişinin kaliteli uyku alamaması nedeniyle kalp, beyin ve akciğerlerinin de dinlenemediğini vurgulayan Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, “Vücutta oksijen düşük seyrettiğinden hasta gün içinde halsiz, yorgun ve mutsuz olur. Bunun sonucunda ise karbonhidrat açısından zengin gıdalara yönelir. Sonuçta kilo almaya başlar. Yani uyku apnesinin en önemli sebep ve sonucu obezitedir. Araştırmalar obez kişilerin yüzde 80'inde uyku apnesi olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.