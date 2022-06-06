Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu
Obezitenin en önemli sebep ve sonuçlarından birinin ‘uyku apnesi’ olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, obez kişilerin yüzde 80’inde uyku apnesi olduğunu söyledi. Tedavi edilmediği taktirde hayati risk taşıyabilecek uyku apnesi için horlamanın çok önemli bir gösterge olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Akduman “Uyku apnesi olan kişilerin de yüzde 90’ında horlama şikayeti bulunur. Dolayısıyla özellikle obez ve kilolu kişilerde horlama dikkate alınması gereken bir işarettir” dedi.