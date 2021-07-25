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Norveç'e meteor düştü!

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi.

2021-07-25 23:39:24
Ressamın çizdiği ağacın gövdesini tamamladığı harika görüntüler

Ressamın çizdiği ağacın gövdesini tamamladığı harika görüntüler

Ressamın ağacın yapraklarını yaptıktan sonra gövdesini tamamladığı görüntüler ortaya izlemesi keyifli görüntüler çıkarıyor.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye

Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye

İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kibarca beslenen yavru bir tavşan

Kibarca beslenen yavru bir tavşan

Yavru tavşanın beslenme anındaki kibarlığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
1920 yılında İstanbul'dan görüntüler

1920 yılında İstanbul'dan görüntüler

1920 tarihinde kaydedilen İstanbul'un günlük yaşamı, caddeleri, meydanları.
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