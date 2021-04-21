Niyet etmeden tutulan oruç geçerli mi? Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman oruç tutmak için sahura kalkacak ve niyet ederek oruç tutacak. Ancak bazen çeşitli nedenlerden dolayı oruç tutarken niyet etmeyi unutuyoruz. Bu durumla karşılaşan insanlar da tuttukları orucun kabul olup olmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar sıkça niyet etmeden tutulan oruç geçerli mi sorusuna yanıt arıyor. Peki niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet etmezsek tutulan oruç sayılır mı? Niyet etmeyi unutunca oruç kabul edilir mi? Diyanet niyet etmeden oruç tutma hakkında ne diyor? Peki sahura kalkmadan ve niyet etmeden tutulan oruç kabul edilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman oruç tutmak için sahura kalkacak ve niyet ederek oruç tutacak. Ancak bazen çeşitli nedenlerden dolayı oruç tutarken niyet etmeyi unutuyoruz. Bu durumla karşılaşan insanlar da tuttukları orucun kabul olup olmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar sıkça niyet etmeden tutulan oruç geçerli mi sorusuna yanıt arıyor. Peki niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet etmezsek tutulan oruç sayılır mı? Niyet etmeyi unutunca oruç kabul edilir mi? Diyanet niyet etmeden oruç tutma hakkında ne diyor?

Bazen sahura kalkamadığımız için bazen de unuttuğumuz için niyet etmeden oruç tutuyoruz. Peki bu oruçlar kabul oluyor mu? Niyet etmeden tutulan oruçlar geçerli mi? Ramazan ayında neredeyse herkesin yaşadığı bir durum bu. Diyanet niyet etmeden tutulan oruçlar için ne diyor?

Niyet etmeden tutulan oruç geçerli mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan Niyet etmeden tutulan oruç geçerli mi? sorusuna açıklık getirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Ramazanda oruç için ne zaman niyet edilmeli?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sahura kalkmadan ve niyet etmeden tutulan oruç kabul edilir mi?

Ramazan ayında bazı vatandaşlar bazı nedenlerden dolayı sahura kalkmadan ve niyet etmeden oruç tutuyor. Böyle bir durumda oruç kabul edilir mi? Diyanet sahura kalkmadan ve niyet etmeden tutulan oruç kabul edilir mi? sorusuna şu şekilde yanıt verdi; Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılmaktadır. Ancak hem sahura kalkıp hem de niyet etmek orucu riske atmamak için daha doğru bir çözüm olacaktır. Böylece doktorların sahurun ihmal edilmemesi yönündeki uyarısına da dikkat eden Müslümanlar, ibadetlerini gün içinde daha dinç ve sağlıklı şekilde eda ederler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.