Netflix'te lezbiyen çizgi film skandalı!

Amerika merkezli Netflix, Türkiye pazarına girerek zamanla milyonlarca üye sayısına ulaştı. Türkiye’de yayına girdiği günden bu yana tartışmaların odağında olan yapım şirketi yeni bir skandala daha imza attı.

Netflix platformunun Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisine eşcinsel sahne sebebiyle tepki yağıyor! 4. sezonu 7+ olarak yayınlanan çocuk dizisinin 5. sezonunda 18+ sahnelerin yer alması büyük tepkilere neden oldu.

Netflix'in tüm dizi ve filmlerinde eşcinsel ilişkilere özendiren mesajlar verilmesi, uyuşturucu kullanımına teşvik edilmesi sosyal medyada da çoğu zaman gündem oldu.

Gelen tüm tepkilere rağmen toplumun ahlaki değerlerini değiştirmek için birçok girişimde bulunan Netflix, eşcinsel ilişkileri sadece çocukların izlediği çizgi filmlere de taşıdı.

Yetişkin anne ve babaların dahi izlememesi gereken sahneler, küçücük çocukların zihnine gizlice yerleştiriliyor.

LGBTİ fonlarından destek alarak tüm ülkelerde yeni bir toplum yapısı oluşturmaya çalışan Netflix, ahlaki yapıyı bozmaya çalışan yapımları yüzünden çok sayıda kullanıcı kaybetmeye başladı.

Son olarak çocukların izlediği bir animasyon filminde iki genç kızın birbirine aşkını ilan edip öpüşmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.