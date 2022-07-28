DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9309 ₺

EURO

18,2786 ₺

ALTIN

1.010,73 ₺

BİST

2.550,82 ₺

Netflix'te lezbiyen çizgi film skandalı!

Amerika merkezli Netflix, Türkiye pazarına girerek zamanla milyonlarca üye sayısına ulaştı. Türkiye’de yayına girdiği günden bu yana tartışmaların odağında olan yapım şirketi yeni bir skandala daha imza attı.

2022-07-28 14:37:18

Netflix platformunun Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisine eşcinsel sahne sebebiyle tepki yağıyor! 4. sezonu 7+ olarak yayınlanan çocuk dizisinin 5. sezonunda 18+ sahnelerin yer alması büyük tepkilere neden oldu.

Netflix'in tüm dizi ve filmlerinde eşcinsel ilişkilere özendiren mesajlar verilmesi, uyuşturucu kullanımına teşvik edilmesi sosyal medyada da çoğu zaman gündem oldu.

Gelen tüm tepkilere rağmen toplumun ahlaki değerlerini değiştirmek için birçok girişimde bulunan Netflix, eşcinsel ilişkileri sadece çocukların izlediği çizgi filmlere de taşıdı.

ds_9633

Yetişkin anne ve babaların dahi izlememesi gereken sahneler, küçücük çocukların zihnine gizlice yerleştiriliyor.

LGBTİ fonlarından destek alarak tüm ülkelerde yeni bir toplum yapısı oluşturmaya çalışan Netflix, ahlaki yapıyı bozmaya çalışan yapımları yüzünden çok sayıda kullanıcı kaybetmeye başladı.

s_3956

Son olarak çocukların izlediği bir animasyon filminde iki genç kızın birbirine aşkını ilan edip öpüşmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

İlber Ortaylı: Teksaslı papaz kafasını Türk eğitim sistemine sokmaya çalışıyorlar

İlber Ortaylı: Teksaslı papaz kafasını Türk eğitim sistemine sokmaya çalışıyorlar

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sık sık tartışılan ‘evrim teorisi’ ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplandırdı.
Hollanda toz beziyle satırlı hırsızı kovan Latife Peker'i konuşuyor

Hollanda toz beziyle satırlı hırsızı kovan Latife Peker'i konuşuyor

Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu.
Fenerbahçe taraftarlarının ‘Putin’ tezahüratına Ukrayna’dan tepki

Fenerbahçe taraftarlarının ‘Putin’ tezahüratına Ukrayna’dan tepki

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev’e uzatmada 2-1 yenilerek elendi. Dinamo Kiev'in ilk golü sonrası bazı Fenerbahçe taraftarları 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.
Zelenskiy ve eşi Zelenska'nın pozlarına tepki

Zelenskiy ve eşi Zelenska'nın pozlarına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, ünlü moda dergisi Vogue'a konuştu. Çiftin Vogue dergisine verdiği pozlar gündem oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş