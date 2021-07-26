Nebahat Çehre kimdir?

Diziler ve filmlerin usta oyuncusu Nebahat Çehre’nin hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile usta oyuncu Nebahat Çehre’nin hayat hikayesi…

Nebahat Çehre 15 Mart 1944 yılında Samsun'da gözlerini dünyaya açmıştır. Laz bir babanın ve Gürcü kökenli bir annenin dört çocuklarından biridir. Beş yaşındayken 1949 yılında ailesi ile birlikte Samsun'dan İstanbul'a gelmiştir. 1959 yılında henüz 15 yaşındayken katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu yarışmada aldığı başarı ile sanat kariyeri başlayan Nebahat Çehre, oyunculuğun yanı sıra fotomodellik, ses sanatçılığı ve mankenlik de yapmıştır.

Türkiye güzeli seçildikten sonra sinema filmlerinden teklif almaya başlayan Nebahat Çehre, 1961 yılında yayınlanan Yaban filminde ilk defa oyunculuk performansını göstermiştir. Daha sonra 1964 yılında çekimlerine başlanan Kamalı Zeybek filminde rol alan Nebahat Çehre, bu sırada dönemin ünlü sinema oyuncusu ve yönetmenlerinden biri olan Yılmaz Güney ile tanışmıştır. Bu tanışmadan sonra birbirlerine aşık olan ikili, 30 Ocak 1967 yılında dünya evine girmiştir. Fakat ikili arasındaki aşk pek uzun sürmemiş, Nebahat Çehre Yılmaz Güney'den 24 Nisan 1968 yılında boşanmıştır.

İkinci evliliğini ise bir dönem Galatasaray Spor Kulübü Basketbol takımında oynayan Yavuz Demir ile 1976 yılında yapmıştır. Bu evliliği de çok uzun süremeyen Nebahat Çehre, 3 yıl sonra 1979 yılında bu evliliğini bitirme kararı almıştır.

1960'lı yıllardan 70'li yıllara kadar birçok filmde yer alan Nebahat Çehre, 70'li yıllardan sonra sinema kariyerine ara vermek durumunda kalmıştır. Özellikle o dönem cinsel içerikli filmlerin revaçta olması Nebahat Çehre'nin bu kararı almasındaki en büyük etkendir. Sinema kariyerine ara verdikten sonra şarkıcı olmaya karar veren Çehre, özellikle Sezen Aksu'ya ait Büklüm Büklüm şarkısı ile gönüllere taht kurmuştur.

Şarkıcılık kariyeri pek uzun sürmeyen Nebahat Çehre, ikinci eşi Yavuz Demir'den boşandıktan sonra tekrardan sinemaya dönmüştür. 2000'li yıllarda oldukça popüler dizilerde boy gösteren Nebahat Çehre, ilerleyen yaşına rağmen usta oyunculuğundan bir şey kaybetmemiştir.

Nebahat Çehre'nin rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

2018 – Yuvamdaki Düşman (Olcay) (TV Dizisi)

2017 – Çirkin Kral Efsanesi (Sinema Filmi)

2015 – Kanlı Ocak (Hatice Ana) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Zerrin Denizer) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Neslihan) (TV Dizisi)

2012 – Yanımda Kal (Kısa Film)

2011 – Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hafsa Sultan (TV Dizisi)

2008 – Para=Dolar (Asya Zeren) (TVFilmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Firdevs Yöreoğlu) (TV Dizisi)

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi)

2006 – Candan Öte (Nihan Özüm) (TV Dizisi)

2004 – Yadigar (Bülent) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Kumru Aydın) (TV Dizisi)

2003 – Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2002 – Zalim (TV Dizisi)

2002 – Kardelen (Şeyda) (TV Dizisi)

2002 – Gülüm (Sevim) (Sinema Filmi)

2001 – Yeni Hayat (Asya Zeren) (TV Dizisi)

2001 – Derman Bey (Ela) (TV Dizisi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (Mihriban) (TV Dizisi)

1988 – Yaşamak (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1988 – Kimlik (Hoca'nın Karısı) (Sinema Filmi)

1987 – Eski Sevdalar Gibi (Nebahat) (Sinema Filmi)

1986 – Güneşteki Leke (Sinema Filmi)

1985 – Kahreden Gençlik (Aynur) (Sinema Filmi)

1975 – Yarış (Gizemli Kadın) (Sinema Filmi)

1974 – Beş Tavuk Bir Horoz (Meryem) (Sinema Filmi)

1972 – Kan Dökmez Remzi (Sinema Filmi)

1972 – Aynı Yolun Yolcusu (Tülin Aydan) (Sinema Filmi)

1972 – Alçaklar Cehenneme Gider (Nevin) (Sinema Filmi)

1971 – İntikam Kartalları (Sinema Filmi)

1971 – Sürgünden Geliyorum (Ayşe ) (Sinema Filmi)

1971 – Elmacı Kadın (Sinema Filmi)

1971 – Afacan Küçük Serseri (Kendisi) (Sinema Filmi)

1970 – Yaşamak İçin Öldüreceksin (Sinema Filmi)

1970 – Müthiş Türk (Nadya-Nadire) (Sinema Filmi)

1970 – Kaderin Pençesinde (Leyla) (Sinema Filmi)

1970 – Günahsız Katiller (Semra) (Sinema Filmi)

1970 – Fatoş Talihsiz Yavru (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1970 – Ecelin Gölgesinde (Sinema Filmi)

1970 – Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi)

1970 – Adsız Cengaver (Altınay) (Sinema Filmi)

1969 – Ölüm Şart Oldu (Sinema Filmi)

1969 – Çılgınlar Cehennemi (Sinema Filmi)

1969 – Zorro'nun İntikamı (MARİA) (Sinema Filmi)

1969 – Zorro'nun Kara Kamçısı (Sinema Filmi)

1969 – Zorro Kamçılı Süvari (Maria) (Sinema Filmi)

1969 – Zorro Dişi Fantoma'ya Karşı (Sinema Filmi)

1969 – Yılan Soyu (Ayfer) (Sinema Filmi)

1969 – Yayla Kızı Gül Ayşe (Sinema Filmi)

1969 – Talihsiz Gelin (Sinema Filmi)

1969 – Sürgünler (Sinema Filmi)

1969 – Ringo Vadiler Aslanı (Sinema Filmi)

1969 – Nisan Yağmuru (Sinema Filmi)

1969 – Namus Fedaisi (Nazlı) (Sinema Filmi)

1969 – Namluda Beş Kurşun (Sinema Filmi)

1969 – Kirli Yüzlü Melek (İpek) (Sinema Filmi)

1969 – Dikenli Hayat (Nalan) (Sinema Filmi)

1969 – Demir Pençe Casuslar Savaşı (Sinema Filmi)

1969 – Demir Pençe (Mine) (Sinema Filmi)

1968 – Seyyit Han (Keje) (Sinema Filmi)

1968 – Pire Nuri (Hacıhüsrevli Melahat) (Sinema Filmi)

1968 – Parmaksız Salih (Nazan) (Sinema Filmi)

1968 – Malkoçoğlu Kara Korsan (Prenses Dominic Elena) (Sinema Filmi)

1968 – Kızıl Maske (2) (Diana ) (Sinema Filmi)

1968 – Korkusuz Yabancı (Sinema Filmi)

1968 – Hacı Murat Geliyor (Nadya) (Sinema Filmi)

1968 – Dev Adam (Filiz) (Sinema Filmi)

1968 – Beyoğlu Canavarı (Feriha) (Sinema Filmi)

1968 – Aşkların En Güzeli (Sinema Filmi)

1967 – Çirkin Kral Affetmez (Ayşe) (Sinema Filmi)

1967 – Söyleyin Genç Kızlara (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1967 – Felaket Kuşu (Sinema Filmi)

1967 – Balatlı Arif (Gülşen) (Sinema Filmi)

1966 – İntikam Fırtınası (Sinema Filmi)

1966 – Yedi Dağın Aslanı (Alanya) (Sinema Filmi)

1966 – Yalnız Adam (Kibar Haydut) (Serpil) (Sinema Filmi)

1966 – Kibar Haydut (Serpil) (Sinema Filmi)

1966 – Eşrefpaşalı (Ayşe) (Sinema Filmi)

1966 – Dövüşmek Şart Oldu (Sinema Filmi)

1966 – Büyük İntikam (Sinema Filmi)

1965 – Şoförün Kızı (Hülya) (Sinema Filmi)

1965 – İçimizdeki Boşluk (Sinema Filmi)

1965 – Silahların Sesi (Selma) (Sinema Filmi)

1965 – Silaha Yeminliydim (Zeynep) (Sinema Filmi)

1965 – Pişkin Delikanlı (Sinema Filmi)

1965 – Melek Yüzlü Caniler (Sinema Filmi)

1965 – Kırık Hayatlar (Gülşen) (Sinema Filmi)

1965 – Kardeş Belası (Sinema Filmi)

1965 – Dokuz Canlı Adam (Sinema Filmi)

1964 – İki Sene Mektep Tatili (Sinema Filmi)

1964 – Çöpçatanlar Kampı (Sinema Filmi)

1964 – Lekeli Aşk (Lale) (Sinema Filmi)

1964 – Kral Arkadaşım (Selma) (Sinema Filmi)

1964 – Kamalı Zeybek (Sinema Filmi)

1964 – Güzeller Kumsalı (Sinema Filmi)

1964 – Dağ Başını Duman Almış (Suna) (Sinema Filmi)

1964 – Avanta Kemal (Sinema Filmi)

1964 – Affetmeyen Kadın (Leyla) (Sinema Filmi)

1963 – İki Vatanlı Kadın (Sinema Filmi)

1963 – Çiçeksiz Bahçe (Sinema Filmi)

1963 – Bize de mi Numara (Sinema Filmi)

1963 – Barut Fıçısı (Nur) (Sinema Filmi)

1962 – Sevimli Serseri (Sinema Filmi)

1962 – Meçhule Gidenler (Sinema Filmi)

1962 – Memnu Meyva (Sinema Filmi)

1962 – Kanun Kanundur (Avukat) (Sinema Filmi)

1962 – Gümüş Gerdanlık (Nilgün) (Sinema Filmi)

1962 – Esir Kuş (Mine) (Sinema Filmi)

1962 – Aşk Bekliyor (Sinema Filmi)

1962 – Acı Hayat (Filiz) (Sinema Filmi)

1961 – Yaban Gülü (Nilgün) (Sinema Filmi)