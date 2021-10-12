NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Diğer taraftan araştırmacılar, Mars'taki sellere neyin sebep olduğunu bilmiyor, ancak bunların şiddetli yağmur veya ani bir buz erimesinden kaynaklanmış olabileceğini varsaydıklarını açıkladılar. Weiss, "O zamanlar Mars muhtemelen daha fazla buza sahipti, bu da volkanik aktivite veya meteor çarpmaları ile aniden eriyerek kratere su, kaya ve silt akışı gönderdi. Kraterin etrafındaki bölge, Mars'taki bilinen en eski kayaları içiriyor. Şimdi, kraterden bile ayrılmadan o kayaları da örnekleyebiliriz” açıklamasını yaptı.