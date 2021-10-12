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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, Mars'ta bir zamanlar uzaylı yaşamına ev sahipliği yapmış olabilecek eski bir nehir deltasını ortaya çıkardı. Bilim insanları deltaya ev sahipliği yapan Jezero kraterinin belirli bölgelerinde, yani Perseverance gezginin bulunduğu yerin yakınında, dünya dışı yaşamın fosilleşmiş kanıtlarını tutabilecek hayati organik bileşikler buldu.

NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu
12.10.2021 18:03:23
NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

ntv.com.tr'de yer alan habere göre; Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, bilim insanlarının bir zamanlar kızıl gezegenin uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığını kanıtlayan fosilleri bulmayı umduğu Mars'taki eski kurumuş nehir yatağını ortaya koydu.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Bilim insanları, Perseverance gezgini tarafından çekilen ve milyarlarca yıl önce gezegende suyun nasıl aktığını gösteren fotoğrafları Journal of Science'da yayınladı.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

NASA'nın Persevance gezgini, “Kodiak Butte” olarak bilinen ve 'dalgalanan su seviyeleri ve sonraki aşamalarda değişen akış stilleri altında kapalı bir göl sistemini gösteren' bir kaya oluşumunun fotoğraflarını çekti.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Bilim insanları, bu yeni bulgunun, NASA'nın gezegenin daha fazla araştırılmasına ilişkin kararlarına rehberlik edecek "benzeri görülmemiş bir bilgi noktası' sağladığını söyledi.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Gezegen bilimleri profesörü olan Benjamin Weiss, "Gezgin bu inanılmaz ıssız araziye indi ve hiçbir yere gitmeden, sadece uzaktan fotoğraf çekerken, Jezero'nun milyonlarca yıl önce gölün dibi olduğunu doğrulayan kayalar gördük" dedi.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Bununla birlikte, yeni yayınlanan Kodiak Butte fotoğrafları, normal nehir akışının olduğu dönemlerde oluşabilecek ince kil veya kum katmanlarını gösteriyor.

 
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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Fransa'daki Nantes Üniversitesi'nden bir jeolog olan Nicolas Mangold,“Kodiak'taki stratigrafiyi* anlamak, yaşamın korunması için en olası olan tortuları belirlememizi sağlıyor. Geçmişte bir noktada suyun yüzeyde aktığını biliyoruz, ancak bu aktivitenin süresini bilmiyoruz” dedi.

*Stratigrafi, aynı zamanda katmanbilim ya da tabakabilim olarak da adlandırılıyor. Jeolojinin bir alt kolu alan bilim dalı gezegenlerdeki yer kabuklarından alınan tabakalı kayaların formasyonlarını, bileşimlerini ve korelasyonlarını inceliyor.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Mangold, ayrıca alanın sel olaylarından kaynaklanan küçük kaya tabakaları ile kaplandığını sözlerine ekledi.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Diğer taraftan araştırmacılar, Mars'taki sellere neyin sebep olduğunu bilmiyor, ancak bunların şiddetli yağmur veya ani bir buz erimesinden kaynaklanmış olabileceğini varsaydıklarını açıkladılar. Weiss, "O zamanlar Mars muhtemelen daha fazla buza sahipti, bu da volkanik aktivite veya meteor çarpmaları ile aniden eriyerek kratere su, kaya ve silt akışı gönderdi. Kraterin etrafındaki bölge, Mars'taki bilinen en eski kayaları içiriyor. Şimdi, kraterden bile ayrılmadan o kayaları da örnekleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

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NASA fotoğraflarını paylaştı: Mars'ta uzaylı yaşamının olabileceğine dair kanıt bulundu

Öte yandan bilim insanları, yeni bulguların Kızıl Gezegen'in daha önce göllere sahip olabilecek diğer kraterleri ve potansiyel yaşam biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacağını savundu.

Araştırmanın yazarlarından Amy Williams, "Artık net fotoğraflara sahibiz. Kil ve çamurtaşı bulduğunuza dair tam bir güvenimiz var. Bu resimlere bakmak bir kitabın kapağını okumak gibi. Keşfimiz yeni başlıyor" dedi.

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