Mest eden Kur'an tilaveti
Kur'an okuyan küçük çocuk dinleyenlerin gönüllerini mest etti.
Kur'an okuyan küçük çocuk dinleyenlerin gönüllerini mest etti.
Çığlığı çeken polislere beraat, yayınlayana hapis cezası
İstanbul'da 1 Kasım 2018 tarihinde trafik polislerinin ceza yazmasına sinirlenip, çığlık atan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı'nın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan M.G.H., 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, görüntüyü çeken polis memurları A.K. ve O.K. beraat etti.
Havada çarpışan 3 paraşütçü denize düştü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Hastaneye kaldırılan pilotlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı. Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ile Murat Can Sak (25), havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti diye sahaya fırlattılar
Ordu'nun yeni stadında oynanan ilk maçta büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ordu'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu'nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarını topladı.
Otoyolda 27 araçlı zincirleme kaza: 3'ü ağır 17 yaralı
Sakarya'da TEM Otoyolu Sapanca geçişinde yağış nedeniyle 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında yağışlı hava nedeniyle 3 ayrı noktada aralarından TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarına müdahale eden tfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçları kaldırma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.