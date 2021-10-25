Mest eden Kur'an tilaveti

Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti diye sahaya fırlattılar

Ordu'nun yeni stadında oynanan ilk maçta büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Ordu'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadının açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında bir skandal yaşandı. Plaka numarası 52 olan Ordu'nun bu simgesini vurgulamak amacıyla maçın 52. dakikasında maraton tribününden sahaya konfeti fırlatıldı. Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarını topladı.