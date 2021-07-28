Manavgat'ta yanan evler görüntülendi
Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi
Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi
'İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı'
Yaklaşık 1,5 aydan bu yana yollarda olduğunu anlatan Cemili, şöyle konuştu: 'İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı. Kaçakçılar bize WhatsApptan konum attı ve 'bu konuma gideceksiniz' dediler. Onlar bizimle gelmiyor, imo programı üzerinden ses kaydı gönderiyorlar, görüşmeleri tespit edilmesin diye numaradan aramıyorlar. Herkes perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Afganistan'da savaş var. Okulumuzu bombaladılar. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar.'
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer de müjdeli haberi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü. Hacire Akar'ın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, partinin il binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından bu mücadeleyi örnek alarak 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer de aylardır beklediği müjdeli haberi aldı. Biçer'e, 2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'nın terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anne Biçer ile telefonda görüşerek, ailenin sevincini paylaştı.
Tarihi yapılarla çevrili mahalleye büyük ilgi
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi içindeki yerleşim yeri Tophane Mahallesi, herkesin ilgisini çekiyor. Tarihi kiliselerin yanı sıra Müslümanların ibadet ettikleri mescit ve camilerin de yer aldığı mahalle, adeta hoşgörünün de sembolü olarak adlandırılıyor. En ihtişamlı dönemini Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Tophane Mahallesi sınırları içinde Kızılkule, Tersane ve Tophane'yi inşa etmesiyle yaşayan Birinci Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olan Alanya Kalesi, Koruma Amaçlı İmar Planı'nın 1999'da yürürlüğe girmesiyle koruma altına girdi.