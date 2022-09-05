Lunaparkta oyuncak düştü! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum: Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a giderek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.