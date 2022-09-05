Lunaparkta oyuncak düştü! Ölü ve yaralılar var
Hindistan’da lunaparkta eğlenen insanların bindiği oyuncak arıza yapınca facia yaşandı. Oyuncağın yükseğe kaldırdığı insanlar aniden yere çakıldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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Hindistan’da lunaparkta eğlenen insanların bindiği oyuncak arıza yapınca facia yaşandı. Oyuncağın yükseğe kaldırdığı insanlar aniden yere çakıldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Pakistan’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan’ın Karaçi sel bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum: Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a giderek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.