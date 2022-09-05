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Lunaparkta oyuncak düştü! Ölü ve yaralılar var

Hindistan’da lunaparkta eğlenen insanların bindiği oyuncak arıza yapınca facia yaşandı. Oyuncağın yükseğe kaldırdığı insanlar aniden yere çakıldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2022-09-05 07:07:26
Skandal gece! Taraftar Cenk Tosun’a uçan tekme attı, tepki gösteren Souza kırmızı kart gördü

Skandal gece! Taraftar Cenk Tosun’a uçan tekme attı, tepki gösteren Souza kırmızı kart gördü

Ankara'da oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde Türk futbolu için bir skandal geceye daha imza atıldı.
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Pakistan’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan’ın Karaçi sel bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu

Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan’ın Karaçi sel bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum: Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

Bakan Kurum: Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a giderek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
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